  България ще участва с 9 състезатели на Европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в Испания

България ще участва с 9 състезатели на Европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в Испания

  • 6 март 2026 | 20:15
  • 219
  • 0
България ще участва с 9 състезатели на Европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в Испания

България ще участва с девет състезатели на Европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в Уелва (Испания), което ще се проведе от 6 до 12 април. Това стана ясно, след като Бадминтон Европа обяви списъците на всички класирали се на единично мъже и жени, двойки жени, двойки мъже и смесени двойки.

Страната ни ще бъде представена от Димитър Янакиев при мъжете, Калояна Налбантова и Стефани Стоева при жените, Иван Русев/Илиян Стойнов на двойки мъже, Стефани Стоева/Габриела Стоева и Цветина Попиванова/Михаела Чепишева на двойки жени и Габриела Стоева/Евгени Панев на смесени двойки.

Стефани Стоева и Габриела Стоева са шампионки от миналата година и тази също ще бъдат поставени под номер 1 в основната схема.

Голямата новина е, че испанката Каролина Марин получи "уайлд кард" за участие, което отваря вратата за седемкратната европейска шампионка да се завърне в международните състезания на родна земя.

Марин не е играла, след като получи тежка контузия на коляното по време на полуфинала на Олимпийските игри в Париж 2024. Оттогава олимпийската златна медалистка споделя новини в социалните мрежи с феновете по време на рехабилитацията си, документирайки възстановяването и постепенното си завръщане към тренировки.

Сега с "уайлд кард" родената в Уелва състезателка е с една крачка по-близо до завръщането си на най-голямото европейско събитие на годината пред домашна публика, която я е подкрепяла през цялата ѝ кариера.

