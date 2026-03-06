Димитър Янакиев допусна загуба на турнира в Португалия

Димитър Янакиев допусна поражение на старта на основната схема при мъжете на международния турнир по бадминтон в португалския град Калдас да Райна.

Българинът отстъпи пред поставения под номер 2 Джуо-Фу Ляо (Тайван) с 15:21, 16:21 за 41 минути игра.

Така само мъжката двойки Евгени Панев и Цветомир Стоянов продължават участие. Българите преминаха успешно квалификациите след две победи и почиват на старта на основната схема. Съперниците им за втория кръг все още не са известни.

Шестима български състезатели участваха в 61-о издание на надпреварата. Останалите не успяха да преминат пресявките.