Председателят на "Съвет за спортно развитие Пловдив" Иван Пашов: Няма да взeмаме, само ще влагаме

Множество големи шампиони на България и личности - символи на спорта в Пловдив, се събраха в емблематичната Голяма базилика в града под тепетата, за да отбележат учредяването на Фондация "Съвет за спортно развитие Пловдив".

Нейният председател Иван Пашов подчерта, че мисията й е да помага и да влага средства за подпомагане на спорта в града, а не да взeма.

“Тук са хора, направили толкова много за спорта. Хора, направили толкова много за националната ни гордост. Хора, чиито имена значат вдъхновение. Хора, които работят неуморно за по-доброто бъдеще на децата ни. Вече е тук и фондацията, която има за цел да се превърне в най-добър приятел на спорта в нашия град. Искам ясно да заявя, че тази фондация няма да е водена от цветове, а единствената политика в нея ще е самият спорт в най-чистия му вид. Създаваме я с ясна идея - подкрепа на спорта и младите хора. Всичко, което ще правим, ще бъде прозрачно, открито и в интерес на обществото. Няма да търсим средства. Напротив. Ще влагаме. Аз не съм сам. Имаме партньори, имаме спонсори. И искаме чрез частни инвестиции да подпомагаме спорта в Пловдив.“, каза Пашов.

Той изтъкна и важната роля на партньорството с Община Пловдив.

“Разбира се, вярваме, че трябва да работим заедно с община Пловдив, която прави всичко по силите си за спорта в града. Но кой няма нужда от партньор, готов да инвестира за бъдещето на града ни и за бъдещето на децата ни? Всички, които сме тук, знаем, че спортът възпитава дисциплина, характер и отговорност. Той е инвестиция в здравето и бъдещето на обществото ни. А Пловдив е град на традиции и шампиони. Нашата цел е шампионската традиция да продължи. Затова искаме да дадем повече възможности на младите хора да спортуват. Сред тях се крият вашите наследници, наследниците на големите шампиони на България. А Пловдив е доказвал през годините, че е люпилня за шампиони. Искаме градът ни да затвърди своето място като спортна столица на България. Днес поставяме началото. За по-активни деца. За повече възможности за спорт. За по-силен Пловдив. И има един начин да постигнем целите си - като действаме заедно“, каза Иван Пашов.

Заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов прие протегната ръка.

“Община Пловдив прави много за спорта. Държавата също подпомага спортните клубове. Но младите хора искат да тренират. А едно партньорство и една подадена ръка винаги са добре дошли. Идва момент, когато млади състезатели все още не са се доказали, не са попаднали в критериите за финансиране и се отказват, защото няма кой да им подаде ръка и клубовете нямат възможност да ги подпомогнат. И това би била огромна помощ за тях, за бъдещите ни шампиони, които ще представят България на най-високо ниво. Затова пожелавам успех на фондацията и Дай Боже хората, които искат да помогнат чрез нея да бъдат повече“, каза заместник-кметът на Пловдив и двукратен олимпийски шампион Николай Бухалов.

От сцената говориха още олимпийските шампиони Петър Лесов и Георги Мърков.

“Сигурен съм, че тази инициатива ще има голям успех. Всички ще помагаме кой с каквото може и съм убеден, че спортът ще върви напред. Пловдив е най-спортният град и се надявам тук да се раждат още много шампиони. Създаването на фондацията е много добре за града и за спорта“, заяви олимпийският шампион по бокс Петър Лесов.

“Щастлив съм да бъда в такава аудитория заедно с много шампиони и хора, които са се доказали. Спортистите сме малко невярващи, когато става въпрос за финансиране, защото все ни казват – няма. Но Иван Пашов казва: Аз ще давам. Убеден съм, че всички, които са тук ще помагат, но основната тежест е негова. Желая ти успех, защото знам, че ще успееш!“, каза олимпийският шампион по борба Георги Мърков.

На събитието присъстваха над 100 шампиони и деятели на пловдивския и българския спорт, сред които още олимпийската шампионка Стоянка Груйчева, олимпийският вицешампион Серафим Тодоров, бившият селекционер на националния отбор по футбол, водил също "Лудогорец" и "Левски" - Георги Дерменджиев, Росен и Румен Димитрови и Стоян Саладинов, представители на волейболния „Марица“ и др.

Всички те заедно поставиха началото на амбициозна национална кауза, чиято отправна точка е Пловдив – град с традиции, културна дълбочина и потенциал да бъде двигател на модерна спортна политика.