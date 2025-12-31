Популярни
  Ливърпул
  3. Ливърпул е близо не до Геи, а до друг централен защитник

  • 31 дек 2025 | 10:06
  • 3367
  • 1
Ливърпул е много близо до споразумение за еквадорския централен защитник Жоел Ордонес. Информацията е на популярния южноамерикански спортен сайт Bolavip. Според източника мърсисайдци могат да платят на Брюж 40 милиона евро за 21-годишния талантлив бранител. Пет процента от сумата ще отиде за бившия му клуб Индепендиенте дел Вале.

Интерес към еквадорския национал е имал и Челси, но лондончани вече са се оттеглили от битката и Ливърпул е фаворит за Ордонес. Интер също следи отблизо ситуацията.

Ливърпул има нужда от нов централен защитник, защото Арне Слот няма много опции в тази зона, след като Джовани Леони се контузи тежко още в началото на сезона. Продължава да се говори за трансфер на капитана на Кристъл Палас Марк Геи, но информациите са доста противоречиви относно това дали Ливърпул ще направи опит да го вземе още през януари, или ще изчака до лятото, когато той ще бъде свободен агент. Вчера испанският "Ас' излезе с информация, че Реал не е прекратил интереса си към английския национал и ако се спре на него, Геи може да предпочете трансфер именно на "Сантиаго Бернабеу". В последните дни се заговори, че и Манчестър Сити може да се включи в битката.

Снимки: Imago

