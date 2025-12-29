Без Салах и с резервите Египет удържа Ангола и завърши като победител в групата

Ангола и Египет не успяха да си отбележат гол в сблъсъка помежду в Агадир, с който приключиха участието си в група "В" на надпреварата. След този резултат "фараоните" завършиха като победител в групата с актив от седем точки. Ангола е трети с два пункта, но това едва ли е достатъчно за продължаване напред.

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах, който вкара победните голове за "фараоните" в първите два мача на отбора, остана на пейката, получавайки почивка. Всъщност селекционерът Хосам Хасан промени целия си състав за началото на този двубой, след като отборът вече си беше осигурил участие в следващата фаза на турнира. Самият Хасан все още е рекордьор по голове за Египет (69), а Салах е само на четири попадения от това да изравни рекорда му.

Mohamed Salah was an unused substitute as Egypt already qualified to the knockouts.



Next up, Round of 16. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/kj482L3EPD — Samuel (@SamueILFC) December 29, 2025

"Фараоните" владееха повече топката през първата част, но Ангола пропусна по-добрите възможности. Най-добрият шанс за гол бе в 42-рата минута, когато Банза и Мабулулу направиха добро двойно, след което първият се озова очи в очи с Шобеир, но стреля встрани.

В 53-тата минута Ангола бе още по-близо до гола. Фреди изпълни много добре пряк свободен удар, но топката срещна гредата.

Шест минути след това Зизо имаше много добра възможност да изведе Египет напред, но Маркеш направи страхотно спасяване. Това бе и първият точен удар за "фараоните" в мача.

Зизо и Нзола пропуснаха по още една добра възможност за двата отбора и нулевото равенство се запази до края. Това означаваше първо място за Египет в групата и почти сигурен край на надеждите на Ангола да продължи напред като един от най-добрите трети отбори.

Следвай ни:

Снимки: Imago