  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  • 31 дек 2025 | 02:04
  • 184
  • 0
Конър Брадли: Амбицирани сме да продължим добрата серия

Футболистите на Ливърпул целят да продължат серията си от победи в Премиър лийг и в предстоящия мач срещу Лийдс, заяви защитникът Конър Брадли. Мърсисайдци спечелиха последните си четири мача, като през изминалия уикенд надиграха Уулвърхамптън с 2:1 на "Анфийлд".  

"В момента се чувстваме добре и се справяме добре. Резултатите ни напоследък са задоволителни и се надявам да продължаваме по този начин. Сега ни предстои труден мач с Лийдс и ни се иска серията да продължи. Играта ни със сигурност може да бъде по-добра и се стремим именно към това. Дано да се случи в следващите мачове", каза Брадли, цитиран на клубния уебсайт. 

Срещата с Лийдс идва само месец след равенството 3:3 на "Еланд Роуд", за което Ао Танака изравни в шестата минута на добавеното време. 

"Лийдс е много добър отбор и това ни бе потвърдено преди няколко седмици. И този мач ще бъде труден, но го чакаме с нетърпение", каза още Брадли и добави, че контузията му от мача с Уулвс няма да го извади от състава срещу Лийдс.

Снимки: Imago

