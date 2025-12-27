Популярни
Рома отправи предложението си за Зиркзее, Манчестър Юнайтед иска повече

  27 дек 2025 | 15:06
  • 1472
  • 1

Ръководството на Рома е отправило предложението си към Манчестър Юнайтед за Джошуа Зиркзее. Според "Кориере дело Спорт" то е за наем плюс опция за закупуване срещу 30 милиона евро през следващото лято. Тя ще задължителна само ако "вълците" успеят да се класират за участие в Шампионската лига.

Проблемът за момента е, че 20-кратните шампиони на Англия искат първо сумата да бъде с 10 милиона по-висока. Второто условие е Юнайтед да привлече заместник на Зиркзее или най-малкото да се изчака завръщането на Брайън Мбемо и Амад Диало от турнира за Купата на Африка, преди нидерладецът да замине за Рим. Последното бе заявено в прав текст от мениджъра на отбора Рубен Аморим след вчерашния двубой с Нюкасъл.

Това означава, че при всички обстоятелства Рома няма да може да разполага с нападателя на 2 януари, каквото бе желанието на италианския клуб.

"Ще бъде трудно някой да напусне клуба, ако не можем да намерим заместник. И сега не ни достигат играчи. Дори да сме в пълен състав, нямаме много възможности да се справим с всичко, което би могло да се случи", заяви Аморим след вчерашния двубой.

Снимки: Imago

