Ман Юнайтед не бърза с продажбата на Зиркзее

Според множество източници Рома вече е изпратил първоначална оферта за привличането на Джошуа Зиркзее от Манчестър Юнайтед, но „червените дяволи“ не бързат с неговата продажба. Причината е, че в момента на "Олд Трафорд" не разполагат с много опции в атака заради контузии и участието на играчи в турнира за Купата на африканските нации, по-специално Амад Диало и Брайън Мбемо. Финалът на турнира ще се изиграе на 18 януари, така че е много вероятно Манчестър Юнайтед да задържи Зиркзее поне до средата на месеца.

Не е тайна, че бившата звезда на Болоня е приоритетна цел в атака за Рома през зимния трансферен прозорец, след като Джан Пиеро Гасперини даде зелена светлина за привличането на нидерландския нападател още преди наколко седмици. "Corriere dello Sport" и журналистът Фабрицио Романо съобщиха, че „джалоросите“ вече са изпратили официално предложение за подписа на този играч. Тя е за наем със задължителна клауза за откупуване, която ще се активира при определени условия, а именно класиране на Рома за Шампионската лига. Според вестника общата стойност на сделката е 30 милиона евро, което не е далеч от исканията на „червените дяволи“.

Твърди се, че Зиркзее също е отворен към трансфер в Рома през следващия месец, но изглежда, че ще трябва да почака поне още няколко седмици, преди да поеме към "Олимпико".

Междувременно „джалоросите“ водят преговори и с Атлетико Мадрид за Джакомо Распадори, като Гасперини се надява да приветства и италианеца, и Зиркзее на „Олимпико“ през следващия месец, с което да увеличи сериозно опциите си в атака.

Снимки: Gettyimages