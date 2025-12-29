Ръководството на Ювентус ще вдигне още офертата към Йълдъз

Ръководството на Ювентус е твърдо решено да удължи договора на Кенан Йълдъз до 2031 година. Настоящият контракт на талантливия турчин изтича през 2029-а, но "бианконерите" искат да го обвържат за още по-дълго и същевременно да го накарат да се чувства високо ценен. Според "Тутоспорт" ръководството на торинския гранд е решило да увеличи офертата, която е отправило към Йълдъз само преди няколко седмици. Предишното предложение е било за заплата в размер на 4.5 милиона евро годишно, но на следващата среща с бащата на Йълдъз - Енгин, която ще се проведе в началото на януари, офертата ще бъде увеличена до 6 милиона евро. Така италианският клуб ще се опита да парира интереса на Реал Мадрид, Арсенал, Ливърпул и Челси.

Кенан Йълдъз има три гола и една асистенция в седем мача в Серия "А", откакто начело на Ювентус застана Лучано Спалети. Иначе от началото на сезона той реализира общо седем попадения с екипа на "бианконерите".