Педри изпраща 2025 г. с невероятно постижение

Педри е движещата сила в халфовата линия на Барселона и основен елемент в системата на Ханзи Флик. Испанският полузащитник показва впечатляващи изяви с екипа на каталунците, надграждайки над представянето си от миналия сезон.

През настоящия сезон Педри е отбелязал два гола и е направил шест асистенции в 19 мача във всички турнири. Въпреки това, уникалната статистика, която го отличава, не е толкова очевидна.

През 2025 година 23-годишният футболист е успял да направи 346 (!) отнемания на топката, което е повече от всеки друг играч в петте водещи европейски първенства.

Снимки: Gettyimages

