Рома вече подготвя изгодна оферта за Зиркзее, от Ман Юнайтед вероятно ще приемат

Ръководството на Рома подготвя оферта за нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее, която ще бъде отправена официално в следващите дни, съобщава “Гадзета дело Спорт”. Предложението ще бъде за наем от януари до края на сезона и ще включва опция за закупуването на футболиста на стойност 40 милиона евро, която ще се превърне в задължителна, ако “джалоросите” се класират в Шампионската лига. Самият нападател вече е дал своето принципно съгласие за преминаване на “Олимпико” през януари, когато неговите агенти са били потърсени от италианците.

От няколко седмици спекулациите около нидерландския нападател се засилват все повече. Той пристигна в тима през миналото лято от Болоня, но така и не можа да се утвърди в титулярния състав на “червените дяволи”. През този сезон неговото игрово време е още по-ограничено след привличането на Бенямин Шешко и липсата на европейски двубои в средата на седмицата. Зиркзее пък иска да отиде в отбор, който ще му гарантира повече футбол и по този начин да направи опит да се завърне в състава на “лалетата” за предстоящото Световно първенство в САЩ, Максико и Канада. Очакванията са от Манчестър Юнайтед да приемат подобно предложение, особено след изключително разочароващото представяне на нападателя в понеделник вечер срещу Евертън.

Снимки: Gettyimages