Гасперини обясни защо предпочита Дибала пред Фъргюсън

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини обясни защо би предпочел да разчита на опитния Пауло Дибала пред младия Евън Фъргюсън за позицията на централен нападател, ако физическото състояние на аржентинеца му позволява.

„На моменти той беше единственото ни решение, но може да се справи доста добре като „фалшива деветка“. Когато има физически проблеми, може да му е трудно да играе като атакуващ халф, както, за съжаление, установихме през този период. Винаги съм се надявал да го имам на разположение и съм разчитал на него, защото стойността на тима се увеличава, когато той е на тази позиция. Цялата атака е облагодетелствана от това. Говорим за играч от най-високо възможно ниво, като дискусиите бяха единствено около самия него. Решението относно него и Фъргюсън идва от факта, че Дибала е футболист от по-голяма класа, като ще го потвърдя. Разбира се, първата стъпка е да го върна към това да се чувства възможно най-добре, както и да намеря най-добрата настройка.

Няма директна съпоставка с Фъргюсън, тъй като е трудно да попаднеш на още един играч от класата на Дибала. Ако той има проблеми, всъщност нямаме еквивалентни негови заместници. Това не бива да се приема като обида към Фъргюсън. Нека си спомним, че той е на 21 години и е все още много млад. Ако иска да направи стъпка напред, Фъргюсън трябва да се подобри не на техническо ниво, а откъм глад, желание и разбиране за това къде играе, както и да знае как да извлича максимума от своите оръжия“, коментира на днешната си пресконференция Гасперини, който също така отписа Артьом Довбик за предстоящото домакинство на Дженоа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages