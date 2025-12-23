Зиркзее иска в Рома, но Манчестър Юнайтед не бърза с отговора

Нападателят на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее е готов да премине в редиците на Рома, но сделката все още не е финализирана.

Според информация на журналиста Флориан Плетенберг, нидерландският национал е силно заинтригуван от проекта, който му е бил представен от ръководството на италианския клуб. Интересът на „вълците“ е напълно реален и преговорите между страните продължават.

Рома започна преговори за Зиркзее

По-рано се появиха информации, че Рома иска да привлече Зиркзее под наем срещу 5 милиона евро, като в споразумението ще бъде включена и опция за закупуването му през следващото лято срещу 30 милиона евро.

Въпреки желанието на играча и настойчивостта на италианците, окончателно решение все още няма. Причината е, че Манчестър Юнайтед не е дал своето съгласие за осъществяването на трансфера.

Рома вече подготвя изгодна оферта за Зиркзее, от Ман Юнайтед вероятно ще приемат

Договорът на Зиркзее с „червените дяволи“ е до 2029 година. Към 24-годишния нападател има запитвания и от други клубове освен Рома.

През настоящия сезон нидерландецът е взел участие в 10 мача от Премиър лийг, в които е отбелязал един гол.

