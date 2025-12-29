Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

  • 29 дек 2025 | 05:33
  • 953
  • 0
Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

Манчестър Юнайтед обмисля привличането на нападателя на Оксер Ласин Синайоко. От "Олд Трафорд" са харесали този играч и искат да го вземат в редиците си без трансферна сума, след изтичане на договора му през лятото. Има обаче шанс и "червените дяволи" да опитат да го вземат още през януари срещу скромна трансферна сума, пише "Africa Foot".

26-годишният футболист се представя силно за националния отбор на Мали в Купата на африканските нации, като отбеляза голове и в двата мача на тима до момента – при равенствата със Замбия и домакина Мароко.

Според информациите, от Манчестър Юнайтед сериозно обмислят да отправят оферта за нападателя още през предстоящия трансферен прозорец. В статията се добавя, че „червените дяволи“ вече са провели разговори с представителите на Синайоко. Другият вариант е клубът от „Олд Трафорд“ да го привлече като свободен агент през лятото.

От Юнайте се опитват да действат бързо, за да си осигурят услугите на играча, който ще има право да подпише предварителен договор с друг клуб още от 1 януари.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Единсон Кавани обяви края на кариерата си

Единсон Кавани обяви края на кариерата си

  • 29 дек 2025 | 01:30
  • 2861
  • 1
Киву: Във футбола нищо не може да се приема за даденост

Киву: Във футбола нищо не може да се приема за даденост

  • 29 дек 2025 | 00:59
  • 755
  • 0
Франк: Хареса ми желанието, манталитетът и устойчивостта на отбора

Франк: Хареса ми желанието, манталитетът и устойчивостта на отбора

  • 29 дек 2025 | 00:36
  • 1439
  • 0
Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

  • 28 дек 2025 | 23:57
  • 4208
  • 0
Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

  • 28 дек 2025 | 23:38
  • 9695
  • 25
Анди Керъл заплашен от влизане в затвора

Анди Керъл заплашен от влизане в затвора

  • 28 дек 2025 | 23:27
  • 2107
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

  • 28 дек 2025 | 23:38
  • 9695
  • 25
Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 24511
  • 38
Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

  • 28 дек 2025 | 23:57
  • 4208
  • 0
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 23401
  • 21
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 24338
  • 10
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 27509
  • 23