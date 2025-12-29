Ман Юнайтед опитва да договори нападател без пари

Манчестър Юнайтед обмисля привличането на нападателя на Оксер Ласин Синайоко. От "Олд Трафорд" са харесали този играч и искат да го вземат в редиците си без трансферна сума, след изтичане на договора му през лятото. Има обаче шанс и "червените дяволи" да опитат да го вземат още през януари срещу скромна трансферна сума, пише "Africa Foot".

26-годишният футболист се представя силно за националния отбор на Мали в Купата на африканските нации, като отбеляза голове и в двата мача на тима до момента – при равенствата със Замбия и домакина Мароко.

Според информациите, от Манчестър Юнайтед сериозно обмислят да отправят оферта за нападателя още през предстоящия трансферен прозорец. В статията се добавя, че „червените дяволи“ вече са провели разговори с представителите на Синайоко. Другият вариант е клубът от „Олд Трафорд“ да го привлече като свободен агент през лятото.

От Юнайте се опитват да действат бързо, за да си осигурят услугите на играча, който ще има право да подпише предварителен договор с друг клуб още от 1 януари.