Рома започна преговори за Зиркзее

  10 дек 2025
Рома започна преговори с Манчестър Юнайтед относно привличането под наем на нападателя Джошуа Зиркзее през зимния трансферен прозорец, съобщава "Гадзета дело Спорт".

Според информацията, спортният директор на “вълците” Фредерик Масара е получил одобрение за сделката от собствениците и планира пътуване до Англия. Желанието на Рома да подпише със Зиркзее произтича от неуспешния престой под наем на Евън Фъргюсън от Брайтън, който отбеляза един гол в 14 мача. Клубът е готов да го върне по-рано на “чайките”, за да освободи място за нов нападател.

Рома се обърна към Манчестър Юнайтед, предлагайки на 24-годишния Зиркзее наем с опция за закупуване, която ще стане задължителна при изпълнение на определени условия.

Зиркзее е записал 8 участия в Премиър лийг този сезон и е отбелязал един гол.

Снимки: Imago

