Рома започна преговори за Зиркзее

Рома започна преговори с Манчестър Юнайтед относно привличането под наем на нападателя Джошуа Зиркзее през зимния трансферен прозорец, съобщава "Гадзета дело Спорт".

Според информацията, спортният директор на “вълците” Фредерик Масара е получил одобрение за сделката от собствениците и планира пътуване до Англия. Желанието на Рома да подпише със Зиркзее произтича от неуспешния престой под наем на Евън Фъргюсън от Брайтън, който отбеляза един гол в 14 мача. Клубът е готов да го върне по-рано на “чайките”, за да освободи място за нов нападател.

Рома вече подготвя изгодна оферта за Зиркзее, от Ман Юнайтед вероятно ще приемат

Рома се обърна към Манчестър Юнайтед, предлагайки на 24-годишния Зиркзее наем с опция за закупуване, която ще стане задължителна при изпълнение на определени условия.

Зиркзее е записал 8 участия в Премиър лийг този сезон и е отбелязал един гол.

Следвай ни:

Снимки: Imago