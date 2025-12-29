Рома се разправи с Дженоа с три бързи гола

Рома постигна класически успех с 3:1 в домакинството си на Дженоа от 17-ия кръг на Серия "А". "Вълците" изиграха страхотно първо полувреме и отказаха съперника си за малко повече от половин час игра. Матиас Соуле откри резултата в 14-ата минута, Ману Коне удвои в 19-ата, а Евън Фъргюсън бе автор на третия гол в 31-вата минута. Домакините на "Олимпико" можеха да спечелят и по-убедително, но още еднин техен гол бе отменен. "Грифоните" пък направиха загубата си малко по-почетна в 87-ата минута след точен изстрел на Джеф Екатор.

Мачът започна ударно за Рома и в 14-тата минута резултатът бе открит. Матиас Соуле се възползва от грешка на защитник, който не успя да изчисти една висока топка, отскубна се и отбеляза за 1:0.

Само пет минути по-късно дойде и вторият гол. Джанлука Манчини бе изведен в наказателното поле, подаде по земя и след щастлив рикошет топката попадна в Ману Коне, който я прати във вратата за 2:0.

В 31-вата минута Евън Фъргюсън направи резултата класически. Защитник сгреши и върна топката в краката на Соуле, неговият удар бе спасен от вратаря, но шотландския нападател бе на правилната позиция, за да довкара отбитата топка за 3:0.

В 39-ата минута падна и четвърти гол за домакините, след като Ману Коне първо стреля в гредата, а след това достигна и довкара отбитата топка, но реферът видя нарушение срещу вратаря и отмени попадението.

В 87-ата минута Дженоа се добра до почетен гол. Недобре изчистена топка попадна в Джеф Екатор, който стреля от воле и след рикошет се оплете в мрежата.

Все пак Рома се поздрави с повече от заслужен успех и с 33 точки се завърна в топ 4. Дженоа остава на 17-ото място с 14 точки.