Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул набеляза заместника на Исак

Ливърпул набеляза заместника на Исак

  • 29 дек 2025 | 03:58
  • 66
  • 0
Ливърпул набеляза заместника на Исак

Английският гранд Ливърпул проявява сериозен интерес към нападателя на Фейенорд Аясе Уеда, съобщават медии в Нидерландия. Според информация на 1908.NL, „червените“ търсят евтин вариант за подсилване на атаката си. Причините са фрактурата на крака на Александър Исак и отсъствието на Мохамед Салах, който участва в турнира за Купата на африканските нации.

Търсенето на нов играч е отвело ръководството на Ливърпул до Нидерландия, където са се спрели на кандидатурата на Уеда. 27-годишният японски национал се представя впечатляващо за Фейенорд от началото на сезона, като е отбелязал 19 гола в 25 изиграни мача.

В щаба на Ливърпул виждат в негово лице надеждно попълнение за разширяване на състава, което може да се включи успешно при необходимост.

От своя страна, Уеда би приветствал възможността за трансфер на „Анфийлд“. Там той ще има шанса да играе заедно със своя сънародник и съотборник в националния отбор на Япония – Уатару Ендо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Единсон Кавани обяви края на кариерата си

Единсон Кавани обяви края на кариерата си

  • 29 дек 2025 | 01:30
  • 1402
  • 1
Киву: Във футбола нищо не може да се приема за даденост

Киву: Във футбола нищо не може да се приема за даденост

  • 29 дек 2025 | 00:59
  • 418
  • 0
Франк: Хареса ми желанието, манталитетът и устойчивостта на отбора

Франк: Хареса ми желанието, манталитетът и устойчивостта на отбора

  • 29 дек 2025 | 00:36
  • 653
  • 0
Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

  • 28 дек 2025 | 23:57
  • 2272
  • 0
Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

  • 28 дек 2025 | 23:38
  • 6883
  • 24
Анди Керъл заплашен от влизане в затвора

Анди Керъл заплашен от влизане в затвора

  • 28 дек 2025 | 23:27
  • 1498
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

  • 28 дек 2025 | 23:38
  • 6883
  • 24
Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 21662
  • 36
Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

  • 28 дек 2025 | 23:57
  • 2272
  • 0
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 21764
  • 21
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 21848
  • 8
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 25607
  • 21