Ливърпул набеляза заместника на Исак

Английският гранд Ливърпул проявява сериозен интерес към нападателя на Фейенорд Аясе Уеда, съобщават медии в Нидерландия. Според информация на 1908.NL, „червените“ търсят евтин вариант за подсилване на атаката си. Причините са фрактурата на крака на Александър Исак и отсъствието на Мохамед Салах, който участва в турнира за Купата на африканските нации.

Търсенето на нов играч е отвело ръководството на Ливърпул до Нидерландия, където са се спрели на кандидатурата на Уеда. 27-годишният японски национал се представя впечатляващо за Фейенорд от началото на сезона, като е отбелязал 19 гола в 25 изиграни мача.

В щаба на Ливърпул виждат в негово лице надеждно попълнение за разширяване на състава, което може да се включи успешно при необходимост.

От своя страна, Уеда би приветствал възможността за трансфер на „Анфийлд“. Там той ще има шанса да играе заедно със своя сънародник и съотборник в националния отбор на Япония – Уатару Ендо.

Снимки: Gettyimages