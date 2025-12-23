Ще купи ли Ливърпул заместник на Исак

Ливърпул понесе няколко тежки удара от началото на трудния втори сезон на Арне Слот на „Анфийлд“. Новината за контузията на рекордното попълнение Александър Исак е поредният от тях. Това определено не е дебютната кампания, която Слот си е представял за своя звезден нападател.

След като отбеляза едва втория си гол в Премиър лийг след шумния летен трансфер от Нюкасъл, Исак бе повален от плъзгащия се шпагат на Мики ван де Вен при победата с 2:1 над Тотнъм в събота и веднага сигнализира към скамейката, че има нужда от медицинска помощ.

Месеци извън терена няма да помогнат на и без това накъсаното начало на шведа в Ливърпул. До момента бавният му старт се изразява в едва три гола в 16 мача във всички турнири. Проблемите с формата и физическото му състояние ще продължат и през новата година.

Как реагира Ливърпул? С януарския трансферен прозорец възниква въпросът какви са опциите и кои играчи могат да бъдат засегнати. Макар зимният прозорец да е традиционно по-труден от летния, „червените“ така или иначе се очакваше да бъдат активни. Контузията на Исак обаче обърква плановете.

Нуждата от подсилване в защита отдавна е призната и остава приоритет, като клубът продължава да проявява интерес към защитника на Кристъл Палас Марк Геи. Само че сега и атаката изглежда оредяла – Коди Гакпо също е контузен, а Мохамед Салах е на Купата на африканските нации.

Възможно е отсъствието на Исак просто да ускори планирането на наследник за Салах – нещо, което така или иначе щеше да се наложи, докато Слот постепенно се отдалечава от последния стълб на прочутата тройка на Юрген Клоп.

Юго Екитике ще заеме мястото на Исак – някои биха казали, че дори е показал повече потенциал от колебливия швед – и затова може да се търси по-универсален флангови играч, ако се инвестира допълнителен бюджет в атака. Ливърпул не замени Луис Диас през лятото – решение, което впоследствие бе критикувано, особено предвид средствата, вложени в нападение, което е отбелязало само с два гола повече от Борнемут.

Идеалното решение – звездата на Борнемут Антоан Семеньо – е в списъка с желания на почти всеки клуб. Той е замесен в малко над 30% от головете на „черешките“ този сезон в Премиър лийг и подобно на Диас, е отличен дрибльор. Спадът на Салах в този аспект прави нуждата още по-осезаема. Интересът към Семеньо означава сериозна конкуренция за подписа му, но трудно може да се намери по-добра опция „цена–качество“, готова за елитно ниво и способна да играе и по двата фланга. Малко са футболистите, еднакво ефективни и с двата крака.

Какво означава това за Салах? Очевидно той има какво да доказва. Твърденията, че слабата му форма изисква извинение, също толкова, колкото и скандалната му реплика в миксзоната в Лийдс, не са без основание. Заминаването му за Купата на африканските нации идва в удобен момент, за да се разсеят напрежението и да започне процесът на „прощаване и забравяне“.

Ако Салах намери най-добрата си форма с екипа на Египет и се завърне освежен на „Анфийлд“, малцина биха спорили срещу мястото му в стартовия състав на Слот – но само по заслуги. Нидерландецът вече показа, че никой няма гарантирано място.

Реинтеграцията на Салах трябва да бъде чисто футболно решение. Без съмнение той все още може да играе ключова роля, ако бъде използван правилно. Първо обаче трябва да има взаимно разбирателство.

Що се отнася до бъдещето му, отсъствието на Исак означава, че Слот не може да си позволи допълнително да намалява опциите в атака. Салах почти сигурно не е за продан, ако изобщо някога е бил разглеждан като такъв тази зима.

Историческият му гол като резерва при победата с 2:0 над Брайтън миналата седмица беше идеален временен „подарък за раздяла“ и остави нещата в по-добра светлина след всички сътресения. Възможно е една по-безкористна версия на Салах да е от полза за всички страни – включително и за самия него.

Какви биха били последиците, ако Ливърпул не направи нищо? Предвид потенциала на Екитике и желанието му да бъде водещият нападател, някои могат да твърдят, че контузията на Исак е по-малък проблем, отколкото изглежда. Загубата му е удар, но не и катастрофа, стига Екитике да остане здрав. По-важният въпрос е какво се случва около французина и как Слот ще структурира отбора, за да извлече максимума от своя голмайстор.

Напоследък бяха изпробвани различни тактически варианти, включително използването на Доминик Собослай отдясно, прибран навътре като част от ромбовидна схема. Макар да жертва ширината, този подход поставя Флориан Виртц в сърцето на атаката и той изглежда по-ефективен.

Промените, насочени към по-голяма стабилност – с допълнителен халф за сметка на нападател – също работят в полза на Слот. Независимо дали поради кадрова нужда или не, по-добрият контрол при победите над Брайтън и Интер може да се счита за положително развитие.

Предвид натоварения календар обаче планове Б и В са задължителни. Слот очевидно не се доверява напълно на Федерико Киеза като титуляр, въпреки че той носи импулс при влизанията си. А да се разчита Екитике да носи голямата голова тежест в три турнира е неустойчиво. Нужни са още приноси.

Джереми Фримпонг също имаше проблеми с контузии, но е още един десен флангови играч с бързина и креативност. Той блестеше в Байер Леверкузен като уингбек – Слот вече трябва да знае, че той не е класически десен бек.

Има я и опцията Райън Гравенберх в по-офанзивна роля. Макар да изглежда далечно, в началото на сезона, когато Ливърпул започна с пет поредни победи, Гравенберх беше най-добрият им играч, действащ между линиите и пристигащ късно в наказателното поле без да бъде покриван. Ако връзката му с Виртц се засили, това може да отключи огромен потенциал. Топлинната карта показва колко повече терен покрива сега и колко по-малко е концентриран в противниковата половина.

Друг вариант е връщането на Харви Елиът, след като наемът му в Астън Вила се оказа неуспешен. Унай Емери наскоро заяви, че ще „намери решение“ за 22-годишния футболист, който не е бил в групата от началото на ноември, и завръщане на „Мърсисайд“ може да е най-подходящото. Тъй като вече е играл за два клуба този сезон, Елиът няма право да играе за трети.

Каквото и решение да вземе Слот, изборите предстоят. Дали ще се намери временно решение за отсъствието на Исак чрез вътрешни размествания или ще се търси по-дългосрочна поправка – това изисква внимание. Но извличането на повече от наличния състав вероятно е също толкова важно.

