Слот: Този сезон често играехме добре, но не постигахме резултати

Арне Слот говори след победата с 2:1 на водения от него Ливърпул срещу тима на Уулвърхамптън в срещата от 18-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Щастлив съм, защото във футбола най-важното е резултатът. Този сезон често играехме добре, но не постигахме резултати. Крайният резултат – победата – е това, което харесвам. Има и положителни неща, които трябва да се вземат предвид. Трябваше да освободя Конор Брадли и Коди Гакпо, които почти не тренираха тази седмица. Въпреки това, победата е нещо положително”, започна Слот.

Второто попадение за мърсисайдци бе дело на Флориан Виртц, който отбеляза първия си гол с “червената фланелка”, откакто се присъедини към 20-кратните английски шампиони.

“Отборът видя колко много вече е направил за нас, създавайки положения и достигайки толкова близо до отбелязване на гол. Всеки във футбола знае какво казват за теб. Той ще продължи така и ще ни вкара много повече голове от само един. Мисля, че Флориан направи повече от това просто да вкара днес”, каза Слот.

Накрая мениджърът коментира и най-емоционалната част, свързана с двамата синове на трагично загиналия Диого Жота, които излязоха на терена заедно с двата отбора в ролята на талисмани преди началото на срещата.

“Вече имаше много трогателни моменти. Нашите фенове показаха най-голямо уважение към семейството му на всеки мач, както и фенове на други клубове. Днес станахме свидетели на същото. Още един специален момент за нас, както и за съпругата и децата му”, завърши Слот.