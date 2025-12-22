Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Нападателят на Ливърпул Александър Исак е със счупен крак и ще отсъства няколко месеца. Тази неприятна информация разпространи журналистът Дейвид Орнстийн от “Ди Атлетик”. Според него в клуба все още чакат да разберат каква е степента на травмата, но обикновено тези фрактури изискват месеци за пълно възстановяване.

Исак влезе като резерва за началото на второто полувреме в двубоя с Тотнъм и скоро след това откри резултата, но в момента, когато нанесе головия си удар, той получи контузия след шпагата, който направи в краката му Мики ван де Вен. Шведът напусна терена, подкрепян от двама от членовете на медицинския щаб, и бе заменен от Джереми Фримпонг.

В Ливърпул имат сериозни притеснения за контузията на Исак

Според "Ди Атлетик" тази контузия може да накара Ливърпул да привлече нов офанзивен футболист през януари, тъй като в момента и Мохамед Салах не е на разположение заради участието си в турнира за Купата на африканските нации. Говори се, че мърсисайдци планират да привлекат Антоан Семеньо, който може да играе и по двете крила, но не би бил толкова полезен на върха на атаката. Юго Екитике ще се единственият чист централен нападател, с който ще разполага Арне Слот в отсъствието на Исак.

От страна на Ливърпул все още няма никаква официална информация за диагнозата на Исак.

🚨 Alexander Isak set for period on sidelines with suspected leg break from challenge in Liverpool win at Spurs. #LFC yet to comment on severity but scans poised to confirm fears of fracture to left side; recovery time typically a few months @TheAthleticFC https://t.co/nx5WAMrgRH — David Ornstein (@David_Ornstein) December 21, 2025

