Ливърпул има резервен вариант, ако загуби битката за Семеньо

Ливърпул се очаква да бъде активен на трансферния пазар през януари. Очаква се мърсисайдци да се опитат да привлекат централен защитник и атакуващ футболист, въпреки че не е ясно колко пари е готов да извади клуба на фона на разходите, дадени за лятна селекция.

Капитанът на Кристъл Палас Марк Геи е трансферна цел номер 1, но редица европейски грандове се интересуват от него, тъй като договорът му изтича след шест месеца. Последните информации по тази тема сочат, че Ливърпул и Байерн са готови с голяма оферта за него през януари.

Битката за Антоан Семеньо също е сериозна. Играчът на Борнемут е желан от всички водещи отбори в Англия. Мърсисайдци имат надежди, че ще могат да го привлекат, но на този етап изглежда, че Манчестър Сити е фаворит за подписа му. Клубът от "Анфийлд" иска да се подсили в нападение, тъй като Александър Исак получи сериозна контузия, а бъдещето на Мохамед Салах е неясно.

Ливърпул е готов с резервен вариант, ако изпусне Семеньо. Клубът се е насочил към Карим Адейеми от Борусия (Дортмунд). Английски медии дори твърдят, че "червените" се имали разговори с представители на играча. 23-годишният футболист има договор с Борусия до 2027 г., а германците искат 70 милиона евро за него. Според английски медии обаче мърсисайдци могат да го привлекат за доста по-малка сума.