Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул има резервен вариант, ако загуби битката за Семеньо

Ливърпул има резервен вариант, ако загуби битката за Семеньо

  • 25 дек 2025 | 14:13
  • 2794
  • 1

Ливърпул се очаква да бъде активен на трансферния пазар през януари. Очаква се мърсисайдци да се опитат да привлекат централен защитник и атакуващ футболист, въпреки че не е ясно колко пари е готов да извади клуба на фона на разходите, дадени за лятна селекция.

Капитанът на Кристъл Палас Марк Геи е трансферна цел номер 1, но редица европейски грандове се интересуват от него, тъй като договорът му изтича след шест месеца. Последните информации по тази тема сочат, че Ливърпул и Байерн са готови с голяма оферта за него през януари.

Битката за Антоан Семеньо също е сериозна. Играчът на Борнемут е желан от всички водещи отбори в Англия. Мърсисайдци имат надежди, че ще могат да го привлекат, но на този етап изглежда, че Манчестър Сити е фаворит за подписа му. Клубът от "Анфийлд" иска да се подсили в нападение, тъй като Александър Исак получи сериозна контузия, а бъдещето на Мохамед Салах е неясно.

Ливърпул е готов с резервен вариант, ако изпусне Семеньо. Клубът се е насочил към Карим Адейеми от Борусия (Дортмунд). Английски медии дори твърдят, че "червените" се имали разговори с представители на играча. 23-годишният футболист има договор с Борусия до 2027 г., а германците искат 70 милиона евро за него. Според английски медии обаче мърсисайдци могат да го привлекат за доста по-малка сума.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Убийство принуди бивш съотборник на Божинов да спре с футбола

Убийство принуди бивш съотборник на Божинов да спре с футбола

  • 25 дек 2025 | 13:26
  • 1987
  • 0
Ламин Ямал се включи в мачле на плажа в Дубай

Ламин Ямал се включи в мачле на плажа в Дубай

  • 25 дек 2025 | 12:54
  • 1341
  • 0
Юрген Клоп няма откупна клауза, уточни работодателят му

Юрген Клоп няма откупна клауза, уточни работодателят му

  • 25 дек 2025 | 12:32
  • 3949
  • 2
На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

  • 25 дек 2025 | 11:47
  • 4613
  • 0
Барселона предаде всички документи - чака се решение на общината

Барселона предаде всички документи - чака се решение на общината

  • 25 дек 2025 | 11:14
  • 3759
  • 3
Кристиано Роналдо в преследване на гол №1000

Кристиано Роналдо в преследване на гол №1000

  • 25 дек 2025 | 10:57
  • 8906
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Годината на волейбола

Годината на волейбола

  • 25 дек 2025 | 09:57
  • 3386
  • 7
Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово!

  • 25 дек 2025 | 00:02
  • 6829
  • 19
Берое затъва все повече пред ФИФА

Берое затъва все повече пред ФИФА

  • 25 дек 2025 | 09:53
  • 9035
  • 7
Левски: Най-хубавото време от годината

Левски: Най-хубавото време от годината

  • 25 дек 2025 | 09:10
  • 5550
  • 52
ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

  • 25 дек 2025 | 09:16
  • 3522
  • 147
На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

  • 25 дек 2025 | 11:47
  • 4613
  • 0