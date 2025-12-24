Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Исак с послание в социалните мрежи: Съсипан съм

Исак с послание в социалните мрежи: Съсипан съм

  • 24 дек 2025 | 14:43
  • 3267
  • 5

Нападателят на Ливърпул Александър Исак излезе с послание в социалните мрежи след контузия, която получи по време на победата на „червените“ срещу Тотнъм. Шведският голмайстор счупи крак след сблъсък със защитника на "шпорите" Мики ван де Вен и се наложи да претърпи операция заради „контузия в глезена, включваща фрактура на фибулата“.

Ще купи ли Ливърпул заместник на Исак
Ще купи ли Ливърпул заместник на Исак

26-годишният футболист влезе като резерва в мача срещу лондончани в събота и дори отбеляза гол, но само мигове след попадението си беше принудително заменен. Исак видимо изпитваше силни болки, докато накуцваше извън терена, и сега му предстои дълъг период на възстановяване. В публикация в "Инстаграм" нападателят изрази разочарованието си:

„Съсипан съм, че ще бъда извън игра за известно време. Време е да се възстановя и да подкрепям отбора отстрани.“ „Ще работя усилено, за да се върна възможно най-скоро. Благодаря на всички „червени“ и на всички останали за милите съобщения, те не остават незабелязани [емотикон с червено сърце] #YNWA.“

Шведският национал преминава през труден период след трансфера си на Anfield от Newcastle United. Той пропусна предсезонната подготовка на „свраките“ заради лек проблем с бедрото, а след това отказа да тренира с отбора на Eddie Howe, за да форсира преминаването си.

През настоящата кампания Исак е отбелязал едва два гола и е направил една асистенция в 10 мача от Premier League, като е добавил още едно попадение при победата над Southampton за Carabao Cup. Той все още няма гол в Champions League.

Ван де Вен се извини на Исак за счупването на крака на нападателя
Ван де Вен се извини на Исак за счупването на крака на нападателя
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Още една американска звезда се присъедини към Модрич и Снуп Дог като съсобственик на Суонзи

Още една американска звезда се присъедини към Модрич и Снуп Дог като съсобственик на Суонзи

  • 24 дек 2025 | 13:43
  • 839
  • 0
Барселона се оглежда за евтин и опитен бранител, вече се спрягат няколко имена

Барселона се оглежда за евтин и опитен бранител, вече се спрягат няколко имена

  • 24 дек 2025 | 12:28
  • 6339
  • 1
Шон Дайч няма да следва примера на Гуардиола относно играчите на Коледа

Шон Дайч няма да следва примера на Гуардиола относно играчите на Коледа

  • 24 дек 2025 | 12:18
  • 1961
  • 0
Мюлер: Щеше ми се да остана още в Байерн, никога не съм губил връзка с клуба

Мюлер: Щеше ми се да остана още в Байерн, никога не съм губил връзка с клуба

  • 24 дек 2025 | 11:57
  • 1159
  • 1
В Наполи могат да имат сериозен проблем дни след спечелването на Суперкупата, в Лацио могат да си отдъхнат

В Наполи могат да имат сериозен проблем дни след спечелването на Суперкупата, в Лацио могат да си отдъхнат

  • 24 дек 2025 | 11:47
  • 5060
  • 0
Ван де Вен се извини на Исак за счупването на крака на нападателя

Ван де Вен се извини на Исак за счупването на крака на нападателя

  • 24 дек 2025 | 10:27
  • 3873
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
  • 7414
  • 57
Смях и шеги през 2025 година

Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
  • 6418
  • 5
Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

  • 24 дек 2025 | 14:01
  • 2699
  • 6
Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
  • 2657
  • 13
Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

  • 24 дек 2025 | 11:19
  • 5104
  • 43
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 8459
  • 5