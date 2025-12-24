Исак с послание в социалните мрежи: Съсипан съм

Нападателят на Ливърпул Александър Исак излезе с послание в социалните мрежи след контузия, която получи по време на победата на „червените“ срещу Тотнъм. Шведският голмайстор счупи крак след сблъсък със защитника на "шпорите" Мики ван де Вен и се наложи да претърпи операция заради „контузия в глезена, включваща фрактура на фибулата“.

26-годишният футболист влезе като резерва в мача срещу лондончани в събота и дори отбеляза гол, но само мигове след попадението си беше принудително заменен. Исак видимо изпитваше силни болки, докато накуцваше извън терена, и сега му предстои дълъг период на възстановяване. В публикация в "Инстаграм" нападателят изрази разочарованието си:



„Съсипан съм, че ще бъда извън игра за известно време. Време е да се възстановя и да подкрепям отбора отстрани.“ „Ще работя усилено, за да се върна възможно най-скоро. Благодаря на всички „червени“ и на всички останали за милите съобщения, те не остават незабелязани [емотикон с червено сърце] #YNWA.“

Шведският национал преминава през труден период след трансфера си на Anfield от Newcastle United. Той пропусна предсезонната подготовка на „свраките“ заради лек проблем с бедрото, а след това отказа да тренира с отбора на Eddie Howe, за да форсира преминаването си.

През настоящата кампания Исак е отбелязал едва два гола и е направил една асистенция в 10 мача от Premier League, като е добавил още едно попадение при победата над Southampton за Carabao Cup. Той все още няма гол в Champions League.

Снимки: Gettyimages