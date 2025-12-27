Ван Дайк: Нека просто играем футбол

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк сподели позицията си относно критиките в социалните мрежи.

„Твърде много шум се вдига. Ще бъде много трудно за следващото поколение. Има все повече платформи за коментари и Мохамед Салах и аз постоянно казваме на младите играчи да стоят далеч от социалните мрежи. Често чувате: „Просто трябва да го преодолеете.“ Не, това не работи. Нека просто играем футбол. Така се правеше преди 10, 20 години и всички станаха легенди“, заяви Ван Дайк пред The Times.

Нидерландецът вярва, че социалните мрежи могат да се използват за много положителни неща, но са опасно място за футболистите. Той отбеляза, че бившите топ играчи, които се появяват по телевизията, имат отговорност да не прекрачват границата.

„Не казвам, че никога не трябва да критикувате, но от друга страна, трябва да помните как се грижим за следващото поколение играчи“, добави защитникът.

Ван Дайк играе за Ливърпул от 2018 г. 34-годишният нидерландец е двукратен шампион на Англия и победител в Шампионската лига.