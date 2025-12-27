Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Ван Дайк: Нека просто играем футбол

Ван Дайк: Нека просто играем футбол

  • 27 дек 2025 | 13:53
  • 423
  • 0

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк сподели позицията си относно критиките в социалните мрежи.

„Твърде много шум се вдига. Ще бъде много трудно за следващото поколение. Има все повече платформи за коментари и Мохамед Салах и аз постоянно казваме на младите играчи да стоят далеч от социалните мрежи. Често чувате: „Просто трябва да го преодолеете.“ Не, това не работи. Нека просто играем футбол. Така се правеше преди 10, 20 години и всички станаха легенди“, заяви Ван Дайк пред The Times.

Нидерландецът вярва, че социалните мрежи могат да се използват за много положителни неща, но са опасно място за футболистите. Той отбеляза, че бившите топ играчи, които се появяват по телевизията, имат отговорност да не прекрачват границата.

„Не казвам, че никога не трябва да критикувате, но от друга страна, трябва да помните как се грижим за следващото поколение играчи“, добави защитникът.

Ван Дайк играе за Ливърпул от 2018 г. 34-годишният нидерландец е двукратен шампион на Англия и победител в Шампионската лига.

Нотингам Форест 0:0 Манчестър Сити

Пиза приема Ювентус в битка между дъното и върха на Серия А

Челси и Астън Вила в пряк сблъсък за топ 4

Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

Арсенал трябва да победи Брайтън, за да задържи върха

Сити с гостуване на надигащия глава Форест

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Нотингам Форест 0:0 Манчестър Сити

Десподов направи анализ на 2025-та и каза кой трябва да спечели “Футболист на годината”

Бомба в Сърбия: Шалке 04 пожела Янис Карабельов

Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

