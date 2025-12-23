Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

  • 23 дек 2025 | 00:07
  • 1676
  • 0

От Ливърпул официално потвърдиха тежката контузия на своя нападател Александър Исак, който в понеделник е преминал успешна операция на левия си глезен заради счупване на фибулата.

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци
Все още не е ясно колко дълго ще отсъства шведският национал, но със сигурност периодът на възстановяване ще продължи няколко месеца. Той получи фрактурата при съботната победа с 2:1 над Тотнъм, когато противниковият защитник Мики ван де Вен му влезе в краката с остър шпагат в опит да предотврати гола, с който Исак откри резултата в 56-ата минута. Това беше едва трето попадение на 26-годишния играч през сезона, като то дойде в 16-ия му мач с фланелката на английския шампион.

Снимки: Gettyimages

