Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

От Ливърпул официално потвърдиха тежката контузия на своя нападател Александър Исак, който в понеделник е преминал успешна операция на левия си глезен заради счупване на фибулата.

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Все още не е ясно колко дълго ще отсъства шведският национал, но със сигурност периодът на възстановяване ще продължи няколко месеца. Той получи фрактурата при съботната победа с 2:1 над Тотнъм, когато противниковият защитник Мики ван де Вен му влезе в краката с остър шпагат в опит да предотврати гола, с който Исак откри резултата в 56-ата минута. Това беше едва трето попадение на 26-годишния играч през сезона, като то дойде в 16-ия му мач с фланелката на английския шампион.

Alexander Isak today successfully underwent surgery on the injury he sustained on Saturday. — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2025

Снимки: Gettyimages