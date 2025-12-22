Популярни
  Sportal.bg
  2. Уест Хам
  Милан и Уест Хам се разбраха, Фюлкруг минава прегледи до часове

Милан и Уест Хам се разбраха, Фюлкруг минава прегледи до часове

  • 22 дек 2025 | 13:19
  • 440
  • 1


Милан и Уест Хам са постигнали пълна договорка за трансфера на нападателя Никлас Фюлкруг на “Сан Сиро”. Според “Гадзета дело Спорт” става дума за наем с опция за закупуване, чийто размер е между 12 и 13 милиона евро. 32-годишният нападател се е съгласил на леко намаление на заплатата, за да се присъедини към Милан. Неговото желание е да не се завръща в Уест Хам след края на сезона. Всеки момент той ще получи разрешение да лети за Милано, за да премине прегледи. Вероятно това ще се случи тази вечер или утре сутринта.

Фюлкруг, който няма гол от осем месеца, може да дебютира за Милан на 2 януари в двубоя с Каляри.

След силните си изяви в Бундеслигата Фюлкруг така и не успя да остави отпечатък в Премиър лийг, като за два сезона с екипа на Уест Хам отбеляза само три гола в 29 мача във всички турнири.

Според информацията на “Гадзета дело Спорт” нападателят ще получи от Милан чисто 1,3 милиона евро до 30 юни. "Росонерите" няма да плащат отделна сума за самия наем.

