Шефът на италианския футбол осъди изблика на Алегри по време на Наполи - Милан

Президентът на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина осъди поведението на треньора на Милан Масимилиано Алегри, който по време на снощния мач с Наполи от полуфиналите на Суперкупата на Италия отправи обиди по адрес на съперниковия помощник-треньор Габриеле Ориали. Това провинение е второто подобно за местния футбол в рамките на едва десетина дни, след като халфът на Каляри Майкъл Фолоруншо наруга защитника на Рома Марио Ермосо в двубой между двата тима.

Наполи публикува изявление, осъждащо поведението на Алегри

“Това е културен проблем тук. Трябва да преоткрием чувството за взаимна учтивост. В противен случай хората си мислят, че колкото повече викат, толкова повече влияят на съдийските отсъждания. Вместо това то е просто уронване на имиджа на италианския футбол. Стига с тази постоянна агресия, като това важи за всички: Фолоруншо, президентите, директорите, играчите, треньорите и феновете. Говори до безкрай за феърплей и етика, като правим кампании и поставяме слогани на гърдите си, след което излизаме на терена и плюем по всичко това”, коментира Гравина по време на своя пресконференция.

FIGC President Gabriele Gravina warns Max Allegri, Michael Folorunsho and more to stop bad behaviour. ‘We do campaigns on fair play and ethics, then spit on all of it.’#ACMilan #Napoli #Cagliari #ASRoma #Calcio #Supercoppa pic.twitter.com/IGjaGY60UZ — Football Italia (@footballitalia) December 19, 2025

Той също така изрази своето несъгласие с варианта мачът Милан - Комо, който ще се изиграе в Австралия, да бъде ръководен от азиатска съдийска бригада. “Федерацията все още не е получила нещо, но въпросът с азиатското съдийство има нужда от осмисляне, най-вече заради феърплея. Ще го обсъдя с лигата. Знаем какъв е калибърът на мнозина международни съдии в сравнение с нашите, които са отлични. Назначаването на азиатски рефер за италиански шампионатен мач беше нито очаквано, нито предвидимо”, добави шефът на италианския футбол.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages