  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Шефът на италианския футбол осъди изблика на Алегри по време на Наполи - Милан

Шефът на италианския футбол осъди изблика на Алегри по време на Наполи - Милан

  • 19 дек 2025 | 20:21
Президентът на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина осъди поведението на треньора на Милан Масимилиано Алегри, който по време на снощния мач с Наполи от полуфиналите на Суперкупата на Италия отправи обиди по адрес на съперниковия помощник-треньор Габриеле Ориали. Това провинение е второто подобно за местния футбол в рамките на едва десетина дни, след като халфът на Каляри Майкъл Фолоруншо наруга защитника на Рома Марио Ермосо в двубой между двата тима.

Наполи публикува изявление, осъждащо поведението на Алегри
Наполи публикува изявление, осъждащо поведението на Алегри

“Това е културен проблем тук. Трябва да преоткрием чувството за взаимна учтивост. В противен случай хората си мислят, че колкото повече викат, толкова повече влияят на съдийските отсъждания. Вместо това то е просто уронване на имиджа на италианския футбол. Стига с тази постоянна агресия, като това важи за всички: Фолоруншо, президентите, директорите, играчите, треньорите и феновете. Говори до безкрай за феърплей и етика, като правим кампании и поставяме слогани на гърдите си, след което излизаме на терена и плюем по всичко това”, коментира Гравина по време на своя пресконференция.

Той също така изрази своето несъгласие с варианта мачът Милан - Комо, който ще се изиграе в Австралия, да бъде ръководен от азиатска съдийска бригада. “Федерацията все още не е получила нещо, но въпросът с азиатското съдийство има нужда от осмисляне, най-вече заради феърплея. Ще го обсъдя с лигата. Знаем какъв е калибърът на мнозина международни съдии в сравнение с нашите, които са отлични. Назначаването на азиатски рефер за италиански шампионатен мач беше нито очаквано, нито предвидимо”, добави шефът на италианския футбол.

Снимки: Gettyimages

