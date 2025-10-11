Популярни
  Уест Хам
  2. Уест Хам
  Фюлкруг с поредна контузия

Фюлкруг с поредна контузия

  11 окт 2025 | 13:00
  • 293
  • 0
Фюлкруг с поредна контузия

Нападателят Никлас Фюлкруг не е получил късна повиквателна за националния отбор на Германия, защото отново е контузен, заяви треньорът Юлиан Нагелсман.

Нагелсман каза пред АРД, че Фюлкруг има травма на бедрения мускул след тренировка в клубния си тим Уест Хам тази седмица и ще отсъства от игра няколко седмици.

Фюлкруг не беше в първоначалния състав на Нагелсман за квалификациите за Световното първенство срещу Люксембург и Северна Ирландия. Селекционерът обаче каза, че иска да го повика, след като Ник Волтемаде се разболя и може да не е 100 процента готов за игра.

Фюлкруг, който има проблеми с контузии, може да пропусне и квалификациите през ноември срещу Люксембург и Словакия.

Той има 14 гола в 24 мача, но тази година е играл само два пъти като резерва срещу Португалия и Франция на финалите на Лигата на нациите през юни. Той пропусна и първите квалификации за Световното първенство през септември.

