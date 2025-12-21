Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Не боравим достатъчно добре с топката 

Гуардиола: Не боравим достатъчно добре с топката 

  • 21 дек 2025 | 07:56
  • 163
  • 0

Джосеп Гуардиола коментира победата на неговия Манчестър Сити с 3:0 срещу тима на Уест Хам в срещата от 17-ия кръг на английската Премиър лийг. Успехът временно качи "гражданите" на върха преди късния мач на Арсенал и показа възходящата тенденция у доскорошния хегемон на Острова.

Манчестър Сити поне временно е лидер след безпроблемен успех, Холанд пак над всички
Манчестър Сити поне временно е лидер след безпроблемен успех, Холанд пак над всички

“Страхотно е да съм в тази позиция, но ви казвам: няма да победим Арсенал, освен ако не подобрим играта си. Сегашното ниво няма да е достатъчно и аз наистина вярвам в това.

Радвам се, че сме в добра позиция тук, а също и в Шампионската лига. Близо сме до върха. Отборът се подобрява с всеки мач, защитава се по различен начин.

А атакуването зависи от структурата на противника. Днес беше ясно какво трябва да направим, но не бяхме в най-добрите позиции.

Не боравим достатъчно добре с топката и затова не успяваме в много неща. Не сме в най-добрите позиции, за да пробием линиите и да направим следващия ход. Проблемът е, че играчите не са достатъчно смели да го направят.

Но ще се подобрим, защото играем открито. Имаме фантастичен отбор и ще се опитаме да постигнем това”, каза Гуардиола.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мареска: След втория гол имахме шанса да грабнем победата

Мареска: След втория гол имахме шанса да грабнем победата

  • 21 дек 2025 | 07:47
  • 187
  • 0
Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А

Опенда: Ще покажа много повече след първия си гол в Серия А

  • 21 дек 2025 | 07:12
  • 344
  • 0
Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни

Локатели: Футболистите на Ювентус не осъзнават колко са силни

  • 21 дек 2025 | 07:02
  • 325
  • 0
Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

Гасперини: Рома трябва да гледа към бъдещето с надежда

  • 21 дек 2025 | 06:46
  • 764
  • 0
Спалети смята победата двойна заради научените уроци

Спалети смята победата двойна заради научените уроци

  • 21 дек 2025 | 06:28
  • 1104
  • 1
Чернев и Ещрела с равенство

Чернев и Ещрела с равенство

  • 21 дек 2025 | 05:38
  • 414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 39031
  • 60
Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

  • 20 дек 2025 | 23:58
  • 19191
  • 526
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 11642
  • 8
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 25935
  • 133
Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

Арсенал се върна на върха след минимален успех над Евертън

  • 20 дек 2025 | 23:59
  • 13205
  • 28
Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

Ювентус удари Рома във вълнуващо дерби и вече е на само точка от четворката

  • 20 дек 2025 | 23:14
  • 10138
  • 8