Гуардиола: Не боравим достатъчно добре с топката

Джосеп Гуардиола коментира победата на неговия Манчестър Сити с 3:0 срещу тима на Уест Хам в срещата от 17-ия кръг на английската Премиър лийг. Успехът временно качи "гражданите" на върха преди късния мач на Арсенал и показа възходящата тенденция у доскорошния хегемон на Острова.

Манчестър Сити поне временно е лидер след безпроблемен успех, Холанд пак над всички

“Страхотно е да съм в тази позиция, но ви казвам: няма да победим Арсенал, освен ако не подобрим играта си. Сегашното ниво няма да е достатъчно и аз наистина вярвам в това.

Радвам се, че сме в добра позиция тук, а също и в Шампионската лига. Близо сме до върха. Отборът се подобрява с всеки мач, защитава се по различен начин.

🚨👀 Pep Guardiola when asked if Man City have chances to win the title: “Yeah, we will be there. If they follow me, we will be there. But we have to improve”.



“The spirit is there… but the next step, hopefully Rodri is back, we have to do better!”. pic.twitter.com/XqJzGgnTBM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025

А атакуването зависи от структурата на противника. Днес беше ясно какво трябва да направим, но не бяхме в най-добрите позиции.

Не боравим достатъчно добре с топката и затова не успяваме в много неща. Не сме в най-добрите позиции, за да пробием линиите и да направим следващия ход. Проблемът е, че играчите не са достатъчно смели да го направят.

Но ще се подобрим, защото играем открито. Имаме фантастичен отбор и ще се опитаме да постигнем това”, каза Гуардиола.