Гуардиола: Не боравим достатъчно добре с топката 

Джосеп Гуардиола коментира победата на неговия Манчестър Сити с 3:0 срещу тима на Уест Хам в срещата от 17-ия кръг на английската Премиър лийг. Успехът временно качи "гражданите" на върха преди късния мач на Арсенал и показа възходящата тенденция у доскорошния хегемон на Острова.
Манчестър Сити поне временно е лидер след безпроблемен успех, Холанд пак над всички
“Страхотно е да съм в тази позиция, но ви казвам: няма да победим Арсенал, освен ако не подобрим играта си. Сегашното ниво няма да е достатъчно и аз наистина вярвам в това.
Радвам се, че сме в добра позиция тук, а също и в Шампионската лига. Близо сме до върха. Отборът се подобрява с всеки мач, защитава се по различен начин.
А атакуването зависи от структурата на противника. Днес беше ясно какво трябва да направим, но не бяхме в най-добрите позиции.
Не боравим достатъчно добре с топката и затова не успяваме в много неща. Не сме в най-добрите позиции, за да пробием линиите и да направим следващия ход. Проблемът е, че играчите не са достатъчно смели да го направят.
Но ще се подобрим, защото играем открито. Имаме фантастичен отбор и ще се опитаме да постигнем това”, каза Гуардиола.