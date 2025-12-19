Хименес е преминал успешна операция, потвърдиха от Милан

Нападателят на Милан Сантиаго Хименес е преминал успешна операция на десния си глезен, съобщиха от клуба. Според италианските медии възстановяването на мексиканския национал ще продължи поне два месеца.

“Сантиаго Хименес се подложи на артроскопично почистване на десния си глезен в Амстердам. Операцията, осъществена от професор Хино Керкофс в присъствието на медицинския щаб на Милан, беше напълно успешна. В края на планираната седмица на рехабилитация Сантиаго ще се завърне в Италия, за да продължи с възстановителната си програма”, гласи изявлението на клуба.

Заради травмата си Хименес не е играл от 28 октомври насам. През този сезон той е записал общо 11 мача с 1 гол и 2 асистенции. Очакванията са в началото на януари “росонерите” да привлекат нов нападател, който да го замести, като най-вероятно това ще бъде Никлас Фюлкруг от Уест Хам.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages