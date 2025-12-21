Милан е опция за Жезус

Бразилският нападател Габриел Жезус активно търси ново предизвикателство, след като звездата му в Арсенал започна да бледнее. Според последните информации от Италия, неговите представители са предложили услугите му на Милан, където ръководството обмисля идеята за привличането му.

Още по-рано този месец се заговори, че бразилецът е попаднал в радара на "росонерите", както и на други отбори от Серия А. Въпреки това, историята му с контузии е накарала много от тях да бъдат предпазливи.

Gabriel Jesus has been re-proposed to Milan in the past few days. What’s being discussed is a possible loan deal.



Internal evaluations ongoing by Milan on Gabriel Jesus’ physical condition, further developments are expected after Christmas



[@Glongari] pic.twitter.com/TfibFChnXQ — Milan Eye (@MilanEye) December 20, 2025

Въпреки рисковете, антуражът на Жезус вярва, че италианският футбол може да бъде перфектната следваща стъпка в неговата кариера и усилено го предлага именно на Милан.

Нуждата на Милан от централен нападател стана спешна, след като стана ясно, че ще загубят Сантиаго Хименес за няколко месеца поради операция на глезена. В този контекст, според информациите, клубът вече си е осигурил услугите на Никлас Фюлкруг от Уест Хем, който се смята за подходящ заместник.

Щабът на Макс Алегри трябва да оцени ситуацията и ще я обсъди отново след коледната пауза. Това обаче не означава, че клубът няма да търси и други алтернативи, особено след като бившият нападател на Челси, Кристофър Нкунку, до момента разочарова с представянето си през сезона.