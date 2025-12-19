Малкият син на Ибрахимович също подписа договор с Милан

Малкият син на Златан Ибрахимович - Винсънт, който е на 17 години, подписа договор с Милан и ще играе за втория отбор на "росонерите", редом до брат си Максимилиан, обявиха от клуба.
"Винсънт Златан Сегер Ибрахимович подписа първия си професионален договор. Халфът ще бъде част от тима Милан Футуро, който се занимава с прогреса и развитието на младите таланти", написаха “росонерите” в съобщението си. Клубният дубъл играе в Серия D - четвъртото ниво в Италия, и е на четвърто място в групата си.
Винсънт Ибрахимович, който се подвизава като опорен халф, е преминал през всички формации на "росонерите" и е швед по националност като баща си. Той ще се събере в тима с по-големия си брат - Максимилиан, който е на 19 години, и попадна в разширения състав на мъжкия отбор за полуфинала срещу Наполи за Суперкупата на Италия, загубен с 0:2.
След като сложи край на професионалната си кариерата през 2023 г., Златан Ибрахимович влезе в ръководството на Милан, като е съветник на американския собственик на клуба Джери Кардинале. Шведският нападател вкара 93 гола в 163 мача с фланелката на миланския гранд във всички турнири в два периода - 2010 - 2012 г. и 2020 - 2023 г.
Снимки: Gettyimages