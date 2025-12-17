Милан продължава да натиска за Фюлкруг

От Милан са все по-настоятелни в намерението си да привлекат нападателя на Уест Хам Никлас Фюлкруг, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Милан е готов да привлече германски национал през януари

“Росонерите” се надяват да разполагат с германския национал още в първите дни на януари, като идеята им е да го вземат с обикновено преотстъпване до края на сезона. Те все още не са постигнали договорка нито с Уест Хам, нито с 32-годишния играч, но преговорите с тях са в много напреднала фаза. Фабрицио Романо добавя, че самият Фюлкруг предпочита да премине в Милан, пренебрегвайки офертите, които е получил от Бундеслигата. През този сезон опитният футболист е изиграл общо 9 мача, в които няма никакъв голов принос.

🚨🔴⚫️ Niklas Füllkrug wants AC Milan move ahead of any proposal from Bundesliga.



Negotiations well underway with West Ham, as revealed in the recent days. 🇩🇪 pic.twitter.com/gBzcA5BW9D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2025

Снимки: Gettyimages