  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан продължава да натиска за Фюлкруг

Милан продължава да натиска за Фюлкруг

  • 17 дек 2025 | 15:20
  • 95
  • 0

От Милан са все по-настоятелни в намерението си да привлекат нападателя на Уест Хам Никлас Фюлкруг, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Милан е готов да привлече германски национал през януари
Милан е готов да привлече германски национал през януари

“Росонерите” се надяват да разполагат с германския национал още в първите дни на януари, като идеята им е да го вземат с обикновено преотстъпване до края на сезона. Те все още не са постигнали договорка нито с Уест Хам, нито с 32-годишния играч, но преговорите с тях са в много напреднала фаза. Фабрицио Романо добавя, че самият Фюлкруг предпочита да премине в Милан, пренебрегвайки офертите, които е получил от Бундеслигата. През този сезон опитният футболист е изиграл общо 9 мача, в които няма никакъв голов принос.

Снимки: Gettyimages

