Милан продължава да натиска за Фюлкруг

От Милан са все по-настоятелни в намерението си да привлекат нападателя на Уест Хам Никлас Фюлкруг, съобщава Джанлука Ди Марцио.
Милан е готов да привлече германски национал през януари
“Росонерите” се надяват да разполагат с германския национал още в първите дни на януари, като идеята им е да го вземат с обикновено преотстъпване до края на сезона. Те все още не са постигнали договорка нито с Уест Хам, нито с 32-годишния играч, но преговорите с тях са в много напреднала фаза. Фабрицио Романо добавя, че самият Фюлкруг предпочита да премине в Милан, пренебрегвайки офертите, които е получил от Бундеслигата. През този сезон опитният футболист е изиграл общо 9 мача, в които няма никакъв голов принос.
Снимки: Gettyimages