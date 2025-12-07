Популярни
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
Никола Цолов даде всичко от себе си, но не успя да се пребори за място в зоната на точките в основното състезание в Абу Даби, с което завърши сезон 2025 във Формула 2.

Българския лъв потегли от 12-тата позиция след наказанието, което му беше дадено заради блокирането на Люк Браунинг в квалификацията в петък. За разликата от вчерашния спринт обаче, днес Цолов не направи най-добрия старт, губейки във втората фаза на потеглянето, което му коства пет места още преди първия завой.

Впоследствие българският пилот нямаше късмет и с двете излизания на колата на сигурността, особено с второто, което дойде малко след спиранията в бокса на пилотите, които стартираха със супер меките гуми. Никола беше от тези, които избраха алтернативната стратегия с по-дълъг първи стинт със средно твърдата смес, но събирането на колоната наклони везните значително в полза на тези, които заложиха на стандартната стратегия.

Въпреки това Цолов не се отказа и продължи да се бори за по-предно класиране, но силите му стигнаха само за 12-тото място. За сравнение пилотът, който избра същата стратегия с тази на Цолов, който се класира на най-предна позиция, беше неговият съотборник в Кампос Арвид Линдблад, който завърши девети. Между двамата се наредиха Джак Крауфорд и шампионът Леонардо Форнароли, които също направиха по-дълъг първи стинт.

Иначе в челото за втора поредна година Джошуа Дюрксен завърши сезона във Формула 2 с победа в основното състезание в Абу Даби. Парагваецът триумфира през Роман Станек и Габриеле Мини, а в подножието на подиума остана Дино Беганович, който пресече финала втори, но беше наказан с пет секунди заради превишаване на скороста в пит-лейна. В точките влязоха още Оливър Гьоте, Рафаел Виягомес, Куш Майни, Ритомо Мията, Линдблад и Крауфорд.

Сезон 2026 във Формула 2, в който Никола Цолов вече ще кара като пълноправен титуляр, ще стартира между 6 и 8 март на пистата „Албърт Парк“ в Австралия. Подготовката за него пък ще започне още в сряда, когато ще стартира официалният тридневен следсезонен тест на „Яс Марина“.

