Състезанието, което показва колко по-популярна е Формула 1 спрямо MotoGP

Надпреварата за Гран При на Катар е едно от най-новите състезания в календара на Формула 1, но вече над 20 години пистата „Лусайл“ домакинства на стартове от MotoGP.

Въпреки това състезанията в кралския клас на катарското трасе се радват на почти нищожен интерес спрямо този, който предизвикват надпреварите във Формула 1. Доказателство за това са и цифрите за посещаемостта на състезателните уикенди в MotoGP и Формула 1 през 2025 година, а и не само. А тези цифри и самото домакинство на Формула 1 бяха причината за пълната реконструкция на „Лусайл“, която включваше изграждането на изцяло нов падок и нова сграда на боксовете, в периода 2022-2023.

По време на Гран При на Катар в MotoGP, която се проведе в средата на април, беше отчетена посещаемост от малко над 50 000 души за трите дни. В сравнение уикендът във Формула 1, който се проведе в края на ноември, беше посетен от близо 163 000 души или иначе казано Формула 1 събра над три пъти повече фена в рамките на своя състезателен уикенд.

Но това не е инцидентен случай. Тазгодишното издание на Гран При на Катар в MotoGP беше едно от най-добре посетените в цялата история на надпреварата, която традиционно е сред най-малкото посетените в календара на кралския клас. В същото време, още при своята първа визита в Катар през 2021 година, Формула 1 събра над 80 000 човек, а с всяка следващата визита на световния шампионат на „Лусайл“ посещаемостта се увеличава и това се вижда ясно от телевизионните кадри. На тях много добре се забелязва как всяка година организаторите в Катар добавят нови и нови трибуни край трасето за уикенда във Формула 1, но от тях няма и помен когато дойде време за състезанието в MotoGP.

Разбира се, Катар не е единственият пазар, на който Формула 1 се радва на по-голям интерес спрямо MotoGP, но тук интересното е, че става дума за пазар, на който MotoGP има цели 17 години предимство и въпреки това изостава многократно спрямо Формула 1. За това, естествено, не можем да виним Формула 1, чиято популярност буквално експлодира в рамките на последните близо десет години, след като търговските права бяха закупени от Либърти медия. По-рано тази година американската компания придоби и MotoGP, закупувайки Дорна и тепърва ще видим дали ще има подобен бум в популярност и в кралския клас.

Снимки: Gettyimages