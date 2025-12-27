Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пенсионирането на доктор Марко маркира важен проблем за Формула 1

Пенсионирането на доктор Марко маркира важен проблем за Формула 1

  • 27 дек 2025 | 15:03
  • 640
  • 0

Раздялата с доктор Хелмут Марко се разглежда от коментаторите като проблем, надхвърлящ рамките на Ред Бул, на фона на нарастващите опасения, че Формула 1 губи някои от последните си емблематични личности.

Документи от британски фирмени регистри тази седмица показват, че 82-годишният Марко е отстранен като директор от множество дружества на Ред Бул, включително Red Bull Racing Limited, Red Bull Advanced Technologies и Red Bull Powertrains. Това потвърждава пълното му оттегляне от организацията след две десетилетия.

Инженерът на Верстапен преговаря с Астън Мартин
Инженерът на Верстапен преговаря с Астън Мартин

В статия за Bild, Мишел Милевски твърди, че напускането на Марко рискува да създаде по-широк проблем за спорта. „Това, което е замислено като частично решение за Red Bull по пътя обратно към върха на Формула 1, заплашва да се превърне в проблем за самите състезания - написа Милевски. - Защото спортът се насочва право към криза на характерите.“

Милевски свързва оттеглянето на Марко с това на Кристиан Хорнър, отбелязвайки, че две от най-конфронтационните и поляризиращи фигури в спорта си тръгват в рамките на половин година.

Стела посочи ключовия момент, помогнал на Норис да победи "булдога" Верстапен
Стела посочи ключовия момент, помогнал на Норис да победи "булдога" Верстапен

„Единственият останал характер сред шефовете на отбори е Тото Волф - твърди той. - Осем от десетте ръководители са бивши инженери. Те мислят в черно и бяло, а не в в нюанси и в провокации. И така, с кого се очаква Волф да спори пред камерите на Netflix? Отговорът е – с никого, вече няма с кого.“

Според Милевски притеснението се простира и отвъд ръководството. „Формула 1 трябва да премине на по-висока предавка по отношение на характерите“, пише той, предупреждавайки, че с наближаването на края на кариерите на Люис Хамилтън и Фернандо Алонсо, както и с честите намеци на Макс Верстапен за оттегляне, спортът рискува да загуби най-разпознаваемите си лица.

Колите с граунд ефект няма да липсват на Хамилтън
Колите с граунд ефект няма да липсват на Хамилтън
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Колите с граунд ефект няма да липсват на Хамилтън

Колите с граунд ефект няма да липсват на Хамилтън

  • 27 дек 2025 | 13:23
  • 733
  • 0
Едно нещо в рали "Саудитска Арабия", което озадачи Ожие

Едно нещо в рали "Саудитска Арабия", което озадачи Ожие

  • 27 дек 2025 | 12:58
  • 794
  • 0
Резерва на Астън Мартин не би отказал да се състезава с Верстапен

Резерва на Астън Мартин не би отказал да се състезава с Верстапен

  • 27 дек 2025 | 12:43
  • 544
  • 1
Стела посочи ключовия момент, помогнал на Норис да победи "булдога" Верстапен

Стела посочи ключовия момент, помогнал на Норис да победи "булдога" Верстапен

  • 27 дек 2025 | 12:06
  • 931
  • 0
Вилньов обясни защо Пиастри загуби битката за титлата

Вилньов обясни защо Пиастри загуби битката за титлата

  • 27 дек 2025 | 12:01
  • 1084
  • 1
Как Рованпера шокира шефовете си на финала на рали „Финландия“?

Как Рованпера шокира шефовете си на финала на рали „Финландия“?

  • 27 дек 2025 | 11:27
  • 494
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

Нотингам Форест 1:2 Манчестър Сити, Шерки изведе отново гостите напред

  • 27 дек 2025 | 14:40
  • 5270
  • 14
Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

  • 27 дек 2025 | 15:42
  • 4863
  • 14
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 11034
  • 12
ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

ФИФА удари още един роден клуб - този път санкцията е по-различна

  • 27 дек 2025 | 15:41
  • 1995
  • 1
Съставите на Ливърпул и Уулвърхамптън, Киеза и Фримпонг са титуляри

Съставите на Ливърпул и Уулвърхамптън, Киеза и Фримпонг са титуляри

  • 27 дек 2025 | 16:00
  • 691
  • 0
Съставите на Арсенал и Брайтън, много промени за „артилеристите“, Райс на нетипична позиция

Съставите на Арсенал и Брайтън, много промени за „артилеристите“, Райс на нетипична позиция

  • 27 дек 2025 | 16:17
  • 13
  • 0