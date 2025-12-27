Пенсионирането на доктор Марко маркира важен проблем за Формула 1

Раздялата с доктор Хелмут Марко се разглежда от коментаторите като проблем, надхвърлящ рамките на Ред Бул, на фона на нарастващите опасения, че Формула 1 губи някои от последните си емблематични личности.

Документи от британски фирмени регистри тази седмица показват, че 82-годишният Марко е отстранен като директор от множество дружества на Ред Бул, включително Red Bull Racing Limited, Red Bull Advanced Technologies и Red Bull Powertrains. Това потвърждава пълното му оттегляне от организацията след две десетилетия.

В статия за Bild, Мишел Милевски твърди, че напускането на Марко рискува да създаде по-широк проблем за спорта. „Това, което е замислено като частично решение за Red Bull по пътя обратно към върха на Формула 1, заплашва да се превърне в проблем за самите състезания - написа Милевски. - Защото спортът се насочва право към криза на характерите.“

Милевски свързва оттеглянето на Марко с това на Кристиан Хорнър, отбелязвайки, че две от най-конфронтационните и поляризиращи фигури в спорта си тръгват в рамките на половин година.

„Единственият останал характер сред шефовете на отбори е Тото Волф - твърди той. - Осем от десетте ръководители са бивши инженери. Те мислят в черно и бяло, а не в в нюанси и в провокации. И така, с кого се очаква Волф да спори пред камерите на Netflix? Отговорът е – с никого, вече няма с кого.“

Според Милевски притеснението се простира и отвъд ръководството. „Формула 1 трябва да премине на по-висока предавка по отношение на характерите“, пише той, предупреждавайки, че с наближаването на края на кариерите на Люис Хамилтън и Фернандо Алонсо, както и с честите намеци на Макс Верстапен за оттегляне, спортът рискува да загуби най-разпознаваемите си лица.

