Гран При на Абу Даби: Верстапен начело пред Пиастри, Норис спря в бокса (следете на живо)

Надпреварата за Гран При на Абу Даби, която определя новия световен шампион във Формула 1, започна. От полпозишъна на „Яс Марина“ стартира Макс Верстапен, който раздели първата редица с лидера в генералното класиране Ландо Норис. Трети потегли аутсайдерът в борбата за титлата Оскар Пиастри, който изостава с 16 точки от своя съотборник, който пък води с 12 пред Верстапен.

За старта Верстапен и Норис избраха средно твърдите гуми, а Пиастри заложи на твърдите. По-назад пилотите масово се спряха на средно твърдата смес. Единствените изключения бяха: Цунода (10), Антонели (14), Строл (15), Хамилтън (16), Албон (17) и Хюлкенберг (18). Цунода, Антонели и Строл избраха твърдите, а Хамилтън, Албон и Хюлкенберг - меките.

Старт - Отлично потегляне за тримата претенденти за титлата, които запазиха своите позиции в челото. Норис пробва атака срещу Верстапен в подхода за първия завой, но беше блокиран от нидерландеца. Зад тях Ръсел загуби две места, след като беше изпреварен от Леклер и Алонсо още в първите метри.

1/58 - В спирането за шестия завой Пиастри атакува Норис от външната страна, но беше блокиран от британеца. Лидерът в шампионата обаче нямаше отговор за втората атака на своя съотборник, която дойде от външната страна на деветия завой.

2/58 - Верстапен водеше с 1.9 пред Пиастри, който се беше откъсна на малко над секунда пред Норис. Британецът беше притискан от Леклер, който разполагаше с DRS на двете по-дълги прави в хода на обиколката.

4/58 - Ръсел си върна една от позициите, които загуби на старта, изпреварвайки Алонсо със сравнително лесна атака в спирането за шестия завой. Пред тях Леклер пробва първа по-сериозна атака срещу Норис, подавайки се от външната страна на британеца в подхода за деветия завой.

5/58 - В челото авансът на Верстапен пред Пиастри беше достигнал 2.3 секунди, а Пиастри имаше преднина от 1.4 пред своя съотборник Норис, който беше започнал да се откъсва леко от Леклер, което не позволяваше на пилота на Ферари да използва DRS на правата преди шестия завой. Той обаче успяваше да се доближи достатъчно в нейния край, за да отвори задното си крило на правата преди деветата крива.

8/58 - От Макларън помолиха Пиастри да увеличи своето темпо, което да позволи на Норис да се откъсне още малко от Леклер.

9/58 - От Макларън информираха Пиастри, че предната дясна гума на Верстапен е започнала да проявява признаци на грейнинг.

13/58 - Норис се оплака, че и той е започнал да усеща грейнинг, който се засилва. Това си личеше от темпото на британеца, който вече беше изостанал на над три секунди от съотборника си Пиастри.

14/58 - Ръсел спря в бокса от петото място, което той заемаше малко зад Норис и Леклер. Британецът се върна на пистата на 14-тото място, на малко над секунда зад Колапинто, който се движеше на около 7.5 зад съотборника на Ръсел в Мерцедес - Антонели.

15/58 - Норис и Леклер избраха да не покриват стопа на Ръсел, но това направи Бротолето, който спря от шестото място, което той зае след спирането на Ръсел.

16/58 - Този път Норис и Леклер се насочиха към алеята пред боксовете и успяха да се върнат на пистата пред Ръсел. Те обаче попаднаха в DRS-влакче зад Лоусън, Строл, Сайнц и Антонели.

18/58 - Норис атакува успешно Антонели в спирането за петия завой, но италианецът помисли за контра в подхода за шестата крива. Той обаче се отказа, което позволи на Норис да изпревари и Сайнц на правата преди деветия завой.

19/58 - Норис с двойно изпреварване срещу Строл и Лоусън в спирането за шестия завой, след което парира успешно контрата на новозеландеца в подхода за деветата крива. Това изкачи Норис на петото място, което се превърна в четвърто в края на обиколката, когато Окон се насочи към бокса. Следващият пилот пред Норис беше съотборникът на Верстапен в Ред Бул - Цунода.

22/58 - Норис се доближи на под секунда от Цунода, а на 1.5 зад тях беше и Леклер, който подобно на Норис, също си проправи сравнително бързи път през трафика.

