Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов направи втора поредна фантастична квалификация във Формула 2, в която успя да се класира сред първите десетима, което ще му даде шанс за нови точки в двете надпревари в Абу Даби.

Както беше и в Катар преди седмица, и днес пилотът на Кампос беше във втората половина на класирането след първата серия от обиколка. Той обаче отново успя да напредне значително с втория комплект гуми, с който той завъртя обиколка за 1:37.231. Този резултат отреди на Българския лъв деветата позиция в квалификацията, което означава, че той ще стартира от първата редица в утрешния спринт.

Възможно е обаче Цолов да бъде наказан, тъй като в хода на първата си серия от обиколки той блокира неволно Люк Браунинг в подхода за деветия завой. Стюардите обявиха, че ще разгледат инцидента след края на квалификацията.

Иначе полпозишъна за неделното основно състезание грабна Роман Станек от екипа на Инвикта, който в самия край на квалификацията постигна 1:36.836, за да изпревари с 0.087 секунди Джак Крауфорд, който ще стартира втори. Шампионът Леонардо Форнароли остана трети пред Дино Беганович, Себастиан Монтоя, Оливър Гьоте, Виктор Мартинс, Джошуа Дюрксен, Цолов и Арвид Линдблад, които оформиха челната десета. Те ще обърнат за старта на спринтовото състезание утре.

По програма то трябва да стартира в 14:15 часа българско време. Неговата продължителност ще бъде 23 обиколки, а точки за генералното класиране ще вземат първите осем, които минат покрай карирания флаг.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Снимки: Gettyimages