Норис с минимален аванс пред Верстапен в началото на уикенда в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 12:30
  • 1894
  • 0
Норис с минимален аванс пред Верстапен в началото на уикенда в Абу Даби

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Ландо Норис си осигури минимален аванс пред своя най-близък преследвач в спора за световната титла Макс Верстапен на старта на финалния уикенд за сезона в Абу Даби.

Британецът даде най-доброто време в края на първата свободна тренировка на „Яс Марина“, постигайки 1:24.485 с меките гуми на Пирели. По този начин Норис изпревари с 0.008 секунди Верстапен, чийто най-добър резултат също беше записан с меката смес. В края на сесията световният шампион се оплака от поведението на своя автомобил, казвайки по радиото, че се усеща все едно има нещо счупено в него. Въпреки това той продължи своята дълга серия от обиколки с твърдите гуми.

Тройката с пасив от 0.016 оформи Шарл Леклер от Ферари, който също използва меките гуми в най-бързата си обиколка. За монегаска финалът на сесията също не беше от най-гладките, тъй като той се завъртя в петия завой малко преди края на тренировката. Това беше забелязано от неговия брат Артур, който кара на мястото на Люис Хамилтън. Най-малкият от братята Леклер се пошегува, че неговият брат прави шоу за феновете на трибуната на петия завой.

Артур Леклер не беше единственият новак, който участва в първата свободна тренировка преди Гран При на Абу Даби. Освен него участие в нея взеха още Пато О'Уорд (Макларън), Арвид Линдблад (Ред Бул), Люк Браунинг (Уилямс), Рио Хиракава (Хаас), Паул Арон (Алпин), Киан Шийлдс (Астън Мартин), Джак Крауфорд (Астън Мартин) и Аюму Иваса (Рейсинг Булс). Най-бърз от тях беше Хиракава, който се класира 11-ти, изоставайки с 0.449 от Норис.

Уикендът за Гран При на Абу Даби, последен кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 15:00 часа българско време с много по-представителната втора свободна тренировка. В нея на пистата ще видим всички титуляри, включително и третият от претендентите за титлата Оскар Пиастри. Добрата новина за австралиеца е, че първата сесия на „Яс Марина“ не е много представителна, тъй като тя се провежда в дневни условия, а не в условията на залязващо слънце, които ще гледаме и по време на състезанието в неделя.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

