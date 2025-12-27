Пиза 0:0 Ювентус, без голове на полувремето, гостите оцеляха в края!

Пиза и Ювентус изграят при 0:0 в мач от 17-ия кръг на италианската Серия А.

Срещата е удобен шанс за бианконерите да се изкачат временно в топ 4 на класирането и дори да се доближат на само точка от лидера Интер.

Пиза от своя страна спешно се нуждае от точки, тъй като се се намира на предпоследното 19-о място преди старта на двубоя, а 18-ият Верона дори е с мач по-малко.

Алберто Джилардино направи няколко промени спрямо равенството 2:2 в миналия кръг срещу Каляри. Джовани Бонфани, Габриеле Пичинини, Малте Хьойхолт, седнаха на резервната скамейка за първия съдийски сигнал, а Хенрик Майстер въобще не попадна в групата. За сметка на това бе разпределен да започне Стефано Морео, който вкара и вторият гол, донесъл точката за Пиза, като надеждите към него падаха сега да накаже и "старата госпожа". Другите трима, които замениха титулярите от предходния мач бяха Артуро Калабрези, Исак Вурал и Мехди Лерис.

Лучано Спалети реши да се довери на почти всички титуляри, които изнесоха победата над Рома с 2:1 в миналия кръг, която връна "бианконерите" в битката за челната четворка. Този път единствено Тюн Копмайнерс стартира на мястото на Франсиско Консейсао, който отбеляза първия гол срещу римляните миналата седмица. Лоис Опенда, който пък вкара втория гол и де факто откри сметката си в Серия А отново получи доверието на бившия италиански селекционер да оглави атаката еднолично.

Съперниците дадоха биткаджийски отенък на сблъсъка и головите положения бяха рядкост. Домакините се затвориха плътно в своята половина, а "бинаконерите" наложиха преса с търпеливо изчакване на подходящия момент.



Чак в 14-ата минута гостите разнообразиха с по-бързо разиграване, което мигновено имаше ефект и Уестън Маккени отправи изстрел в близост до лявата греда.



В 18-ата минута бе ред на Йълъдз да опита късмета си. Турчинът стреля ефектно от границата на наказателното поле, но и той не съумя да намери очертанията на вратата.



В средата на полувремето и Компмайнерс опита нещо малко по-креативно, като този път бранител на Пиза се намеси и изчисти в корнер.



Около половин час след началото главният съдия Фабио Мареска изненадващо не показа картон на Антонио Карачоло, който връхлетя брутално в Лоис Опенда, който бе овладял по фланга. Вместо това реферът отсдъи фал в нападение.



В 36-ата минута домакините най-накрая показаха, че могат да бъдат опасни и в предни позиции. Идриса Туре открадна топката и напредна по фланга, след което центрира коварно в наказателното поле малко пред вратарското поле. Там бе Матео Трамони, който се хвърли и опита да засече с връхчето на обувката си, но в последния момент се размина с коженото кълбо.



Секунди преди края на редовното време на първата част щабът на Лучано Спалети отново изтръпна, след като Стефано Морео засече центриране с глава, което разтресе напречната греда.

ПИЗА 0:0 ЮВЕНТУС



Серия А, XVII кръг



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



ПИЗА: 1. Адриан Шемпер, 5. Симоне Канестрели, 4. Антонио Карачоло, 33. Артуро Калабрези, 7. Мехди Лерис, 15. Идриса Туре, 20. Мишел Ебишер, 21. Исак Вурал, 3. Самуеле Ангори, 10. Матео Трамони, 32. Стефано Морео

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Алберто Джилардино



ЮВЕНТУС: 16. Микеле Ди Грегорио, 15. Пиер Калюлю, 3. Бремер, 6. Лойд Кели, 22. Уестън Маккени, 5. Мануел Локатели, 19. Кефрен Тюрам, 27. Андреа Камбиазо, 8. Тюн Копмайнерс, 10. Кенан Йълдъз, 20. Лоис Опенда

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Лучано Спалети



НАЧАЛО: 27 декември 2025 г. (събота) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Ромео Анконетани", Пиза

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Фабио Мареска