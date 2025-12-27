Популярни
Оскар Пиастри с уникално постижение сред пилотите на Макларън през 21 век

  • 27 дек 2025 | 17:52
  • 1035
  • 0

Оскар Пиастри може и да не успя да се пребори за световната титла във Формула 1 през 2025 година, но в хода на сезона австралиецът направи нещо, което нито един друг пилот на Макларън не е успявал през 21 век.

Постижението на Пиастри дойде в хода на уикенда за Гран При на Нидерландия, когато той записа своя първи „Голям шлем“ във Формула 1. На „Зандвоорт“ Пиастри спечели квалификацията и състезанието, в което той беше начело във всяка една обиколка и записа и най-бързия тур.

А последният „Голям шлем“ за пилот на Макларън преди този на Пиастри беше дело на Мика Хакинен в Гран При на Монако през 1998 година. Ландо Норис също беше близо до това да запише „Голям шлем“ в хода на шампионската си компания, а това се случи в Гран При на Мексико Сити. Тогава британецът спечели от полпозишъна, водейки във всяка една обиколка, но най-бързият тур в състезанието беше записан от неговия сънародник Джордж Ръсел с Мерцедес.

Вилньов обясни защо Пиастри загуби битката за титлата
Вилньов обясни защо Пиастри загуби битката за титлата

Иначе в своята история Макларън има общо шест случая, в които пилот на тима успява да запише „Голям шлем“, а най-много от тях са дело на Айртон Сена, който има три от Испания 1989, Монако 1990 и Италия 1990. Хакинен е с два – Бразилия 1998 и Монако 1998, а Пиастри с един – Нидерландия 2025.

Снимки: Gettyimages

