Съжалява ли Ойт Танак, че напусна Тойота след титлата?

Световният шампион в WRC за 2019 година Ойт Танак се оттегли от Световния рали шампионат след края на сезон 2025. Естонецът обаче направи уговорката, че може да се върне в близко бъдеще, но не и през 2026 година, дори за домашния му старт в първенството на планетата - рали "Естония". Ойт хвърли малко светлина и върху това как е стигнал до решението да си тръгне от WRC и Хюндай.

„За първи път говорихме за това, че мога да се оттегля, през лятото, а взехме това решението беше взето малко по-късно“, обясни Танак.

Танак се радва на дълга и успешна кариера в WRC. Естонецът достигна самия връх, когато се състезаваше за Тойота през 2018–2019 г. Върховият момент в кариерата му дойде през 2019 г., когато Танак и Тойота Yaris WRC се оказаха почти непобедими. Той спечели шест победи през този сезон и си осигури титлата с хубава преднина пред Тиери Нювил и Себастиен Ожие.

Въпреки това, с изненадващ ход, Танак избра да напусне Тойота, веднага след като стана световен шампион и да се присъедини към Хюндай.

Оттогава насам той не успя да достигне същото ниво на представяне през петте си сезона с Hyundai и един сезон с M-Спорт. През последните шест години той не се е доближавал особено до нова титла, въпреки че записа три подиума в крайното класиране.

Много наблюдатели спекулират, че Танак можеше да се радва на още по-голям успех, ако беше останал в Тойота след 2019 г.

Запитан дали съжалява за нещо в кариерата си, дори за напускането на Тойота през 2019, Танак отговори:

„Точно това имам предвид, когато казвам, че не съжалявам за нищо. Преживял съм много. Срещнах толкова много хора и съм имал победи във всеки отбор, като всеки отбор е имал своите добри и лоши страни. Но такъв е животът. В крайна сметка сме тук, за да живеем добре, да се срещаме с хора и да работим с тях. Мисля, че натрупах по-голямата част от опита си в ралитата, работейки с всички тези хора. И съм много благодарен за целия опит, който имам", обясни той.

В хода на кариерата си Танак е представял всеки настоящ отбор в WRC. Той има 22 рали победи: четири с Форд, десет с Тойота и осем с Хюндай.

