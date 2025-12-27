Популярни
Съжалява ли Ойт Танак, че напусна Тойота след титлата?

  • 27 дек 2025 | 14:36
  • 351
  • 0

Световният шампион в WRC за 2019 година Ойт Танак се оттегли от Световния рали шампионат след края на сезон 2025. Естонецът обаче направи уговорката, че може да се върне в близко бъдеще, но не и през 2026 година, дори за домашния му старт в първенството на планетата - рали "Естония". Ойт хвърли малко светлина и върху това как е стигнал до решението да си тръгне от WRC и Хюндай.

„За първи път говорихме за това, че мога да се оттегля, през лятото, а взехме това решението беше взето малко по-късно“, обясни Танак.

Льоб не изключи възможността да кара отново в WRC
Льоб не изключи възможността да кара отново в WRC

Танак се радва на дълга и успешна кариера в WRC. Естонецът достигна самия връх, когато се състезаваше за Тойота през 2018–2019 г. Върховият момент в кариерата му дойде през 2019 г., когато Танак и Тойота Yaris WRC се оказаха почти непобедими. Той спечели шест победи през този сезон и си осигури титлата с хубава преднина пред Тиери Нювил и Себастиен Ожие.

Въпреки това, с изненадващ ход, Танак избра да напусне Тойота, веднага след като стана световен шампион и да се присъедини към Хюндай.

Как Рованпера шокира шефовете си на финала на рали „Финландия“?
Как Рованпера шокира шефовете си на финала на рали „Финландия“?

Оттогава насам той не успя да достигне същото ниво на представяне през петте си сезона с Hyundai и един сезон с M-Спорт. През последните шест години той не се е доближавал особено до нова титла, въпреки че записа три подиума в крайното класиране.

Много наблюдатели спекулират, че Танак можеше да се радва на още по-голям успех, ако беше останал в Тойота след 2019 г.

Едно нещо в рали "Саудитска Арабия", което озадачи Ожие
Едно нещо в рали "Саудитска Арабия", което озадачи Ожие

Запитан дали съжалява за нещо в кариерата си, дори за напускането на Тойота през 2019, Танак отговори:

„Точно това имам предвид, когато казвам, че не съжалявам за нищо. Преживял съм много. Срещнах толкова много хора и съм имал победи във всеки отбор, като всеки отбор е имал своите добри и лоши страни. Но такъв е животът. В крайна сметка сме тук, за да живеем добре, да се срещаме с хора и да работим с тях. Мисля, че натрупах по-голямата част от опита си в ралитата, работейки с всички тези хора. И съм много благодарен за целия опит, който имам", обясни той.

В хода на кариерата си Танак е представял всеки настоящ отбор в WRC. Той има 22 рали победи: четири с Форд, десет с Тойота и осем с Хюндай.

След трудния сезон 2025 в Хюндай очакват по-добро представяне през 2026 година
След трудния сезон 2025 в Хюндай очакват по-добро представяне през 2026 година
