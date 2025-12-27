Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Отново преасфалтират "Сузука"

Отново преасфалтират "Сузука"

  • 27 дек 2025 | 15:40
  • 372
  • 0

За втора поредна зима пистата „Сузука“ в Япония бива подложена на сериозен козметичен ремонт, свързан с настилката на трасето.

След като преди 12 месеца собствениците на една от най-обичаните писти в календара на Формула 1 инвестираха в поставянето на нов асфалт в така нареченото „Източно трасе“, сега и „Западното трасе“ получава нова настилка. „Източното трасе“ включва старт-финалната права и първия сектор на обиколката, а „Западното трасе“ останалата част от пистата.

По-рано днес от официалния профил на „Сузука“ в Х публикуваха снимки, на които се вижда как тежките машини вече са премахнали стария асфалт от „Западното трасе“ и се очаква поставянето на новата настилка. Със сигурност този ремонт ще бъде завършен в най-скоро време, за да може настилката да слегне преди надпреварата за Гран При на Япония, която през 2026 година ще се проведе по-рано отвсякога – още в края на месец март.

Снимки: x.com/suzuka_event

