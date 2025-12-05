Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10

Водещият претендент за световната титла във Формула 1 Ландо Норис отвори солиде аванс пред своя най-близък преследвач Макс Верстапен в края на втората свободна тренировка преди Гран При на Абу Даби.

Magic hour at Yas Marina 🌇



Soon we'll be fully under the lights 💡#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/71bh3dh9lx — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

След като двамата бяха разделени от само 0.008 секунди в края на първия час за подготовка на „Яс Марина“, сега Норис се откъсна на цели 0.363 пред четирикратния световен шампион. Пилотът на Макларън оглави класирането в края на втората сесия с време от 1:23.083, което той постигна по време на квалификационните симулации с меките гуми в средата на тренировката.

📻 "What's this guy doing? I almost crashed"



Norris on the radio as he encounters a slow-moving Verstappen #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/c9sqIBCfM4 — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Неговият съотборник и аутсайдер в битката за титлата Оскар Пиастри, който пропусна първите 60 минути за подготовка, се класира едва 11-ти в своята първа тренировка за уикенда. В нейното начало австралиецът беше много близо до Норис и Верстапен със средно твърдите гуми, но не успя да направи същата стъпка напред след преминаването към меките сликове. В края на тренировката Пиастри изостана с 0.680 от своя съотборник Норис.

Пред него в топ 10, освен Норис и Верстапен, влязоха още Джордж Ръсел, Оливър Беарман, Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето, Исак Хаджар, Шарл Леклер, Фернандо Алонсо и Андреа Кими Антонели. Зад Пиастри класирането оформиха Ланс Строл, Карлос Сайнц, Люис Хамилтън, Алекс Албон, Естебан Окон, Юки Цунода, Лиам Лоусън, Франко Колапинто и Пиер Гасли. От тях единствено Цунода, Лоусън, Колапинто и Гасли регистрираха пасив от повече от секунда спрямо лидера Норис, за когото спокойно можем да кажем, че беше в своя собствена лига днес.

Уикендът за Гран При на Абу Даби, последен кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава утре в 12:30 часа българско време с третата свободна тренировка, която ще се проведе в изцяло дневни условия.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Снимки: Gettyimages