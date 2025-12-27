Популярни
Алонсо показа Мерцедес за милиони в Монако

  • 27 дек 2025 | 16:20
  • 1185
  • 0

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо се появи зад волана на изключително рядък и скъп автомобил в Монте Карло по време на коледните празници. Става въпрос за Мерцедес CLK GTR – хомологационния модел на прототипа, с който германците участваха в пистовата GT1 категория в края на 90-те години.

Автомобилът се задвижва от 6,9-литров V12 атмосферен бензинов двигател с мощност над 600 конски сили, който работи с 6-степенна секвенциална предавателна кутия. Максималната му скорост е над 320 км/ч, а ускорението от 0 до 200 км/ч става за по-малко от 10 секунди.

Инженерът на Верстапен преговаря с Астън Мартин
Инженерът на Верстапен преговаря с Астън Мартин

Общо са произведени 28 такива коли: 20 купета, 6 кабриолета и два прототипа, а Мерцедес участва с този модел в световния GT шампионат през 1997 и в първите два кръга на 1998 година.

Наследникът на този модел – CLK LM, пък участва в Льо Ман през 1998, но и двете коли отпаднаха, но пък Мерцедес както и през 1997, отново спечели световната титла в GT1.

Колите с граунд ефект няма да липсват на Хамилтън
Колите с граунд ефект няма да липсват на Хамилтън

До 2015 година CLK GTR беше най-скъпият сериен автомобил с цена малко над 1,5 милиона долара през 1997 година. Днес цените на колите от тази скромна производствена серия са десетки пъти по-високи.

Колата на Алонсо е с регистрационен номер от Монако с 1414 и се смята за може би най-ценната в колекцията на испанеца или поне има място в топ 3.

Пенсионирането на доктор Марко маркира важен проблем за Формула 1
Пенсионирането на доктор Марко маркира важен проблем за Формула 1
Снимки: Gettyimages

