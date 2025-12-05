Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов с 15-то време в тренировката в Абу Даби

Никола Цолов с 15-то време в тренировката в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 09:58
  • 1439
  • 2
Никола Цолов с 15-то време в тренировката в Абу Даби

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов се класира на 15-тото място в свободната тренировка от последния кръг за сезон 2025, който се провежда в Абу Даби.

Състезателят на Кампос завъртя най-добра обиколка на „Яс Марина“ от 1:40.389. По този начин Българския лъв изостана с 0.844 секунди от Джак Крауфорд, който оглави класирането с време от 1:39.545. Зад американеца в тройката влязоха още Габриеле Мини и съотборникът на Цолов в Кампос Арвид Линдблад, които изостанаха със съответно 0.085 и 0.096 от Крауфорд.

И тримата записаха своите най-добри времена в заключителните минути на тренировката, в които Цолов не успя да подобри своя резултат от по-ранния етап на сесията. За българина 45-минутната сесия премина без инциденти и той завъртя общо 19 обиколки в нея.

Последният уикенд за сезона във Формула 2 продължава в 13:00 часа българско време с квалификацията, която ще определи реда на стартира за спринта и основното състезание на „Яс Марина“.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Снимки: Red Bull Content Pool

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

  • 5 дек 2025 | 07:28
  • 16176
  • 6
Почти всичко в шампионата при конструкторите във Формула 1 вече е ясно

Почти всичко в шампионата при конструкторите във Формула 1 вече е ясно

  • 4 дек 2025 | 19:41
  • 2361
  • 0
Перфектни условия за финала на сезона във Формула 1

Перфектни условия за финала на сезона във Формула 1

  • 4 дек 2025 | 18:17
  • 1815
  • 0
Бърни Екълстоун залага на Верстапен в битката за титлата, критикува "арогантния" Норис

Бърни Екълстоун залага на Верстапен в битката за титлата, критикува "арогантния" Норис

  • 4 дек 2025 | 17:11
  • 4154
  • 4
Антонели призна, че на моменти се е съмнявал в себе си през 2025 година

Антонели призна, че на моменти се е съмнявал в себе си през 2025 година

  • 4 дек 2025 | 16:45
  • 987
  • 0
Пиастри: Ще издигнем картонена стена между мен и Ландо

Пиастри: Ще издигнем картонена стена между мен и Ландо

  • 4 дек 2025 | 15:39
  • 4610
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 9408
  • 12
Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 197165
  • 814
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 45313
  • 112
Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

Ман Юнайтед отново се издъни като домакин

  • 4 дек 2025 | 23:53
  • 31513
  • 35
Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

Сладко отмъщение за Лацио, който изхвърли Милан от Купата на Италия

  • 4 дек 2025 | 23:56
  • 17898
  • 16