Никола Цолов с 15-то време в тренировката в Абу Даби

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов се класира на 15-тото място в свободната тренировка от последния кръг за сезон 2025, който се провежда в Абу Даби.

Състезателят на Кампос завъртя най-добра обиколка на „Яс Марина“ от 1:40.389. По този начин Българския лъв изостана с 0.844 секунди от Джак Крауфорд, който оглави класирането с време от 1:39.545. Зад американеца в тройката влязоха още Габриеле Мини и съотборникът на Цолов в Кампос Арвид Линдблад, които изостанаха със съответно 0.085 и 0.096 от Крауфорд.

Crawford claims top spot in Practice as the chequered flag flies 👏#F2 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Y06K7kqKea — Formula 2 (@Formula2) December 5, 2025

И тримата записаха своите най-добри времена в заключителните минути на тренировката, в които Цолов не успя да подобри своя резултат от по-ранния етап на сесията. За българина 45-минутната сесия премина без инциденти и той завъртя общо 19 обиколки в нея.

Последният уикенд за сезона във Формула 2 продължава в 13:00 часа българско време с квалификацията, която ще определи реда на стартира за спринта и основното състезание на „Яс Марина“.

Снимки: Red Bull Content Pool