Очаквайте на живо: Основната бойна карта на MAX FIGHT 63

Тази вечер в 19:30 часа започва основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 63.

Бойната организация е подготвила 12 битки в 4 различни стила. Галата в зала "Левски София" в столицата ще бъде оглавена от две битки за титли. В дивизията до 77 килограма в стил К-1 Мартин Копривленски ще се изправи срещу испанеца Виктор Монфорт.

След него на ринга ще се качи и друг българин, който ще премери сили с испанец в спор за титла. Мартин Петков ще се сблъска с Армандо Росарио в дуел за пояса до 70 килограма в стил муай тай с ММА ръкавици. Ето кои са останалите битки:

Бокс 4 рунда - Димо Тониев - Александър Ковальов



Бокс 4 рунда - Ясен Радев - Михаил Волкановски



ММА 3 рунда - Емил Незиров - Светослав Иванов



К-1 с ММА ръкавици 3 рунда - Даниел Гецов - Дима Власюк



Бокс 4 рунда - Георги Танчев - Андрей Санджук



Бокс 4 рунда - Тихомир Батинков - Ангел Русев



Бокс 6 рунда - Николай Дишков - Богдан Стоилов



ММА 3 рунда - Живко Стоименов - Максим Сорока



Бокс 4 рунда - Кристиян Димитров - Станислав Кунов

К-1 с ММА ръкавици - Мирослав Милков - Веселин Пейчев

Подгряващи двубои:

Александър Петров победи Валентин Миленов с единодушно съдийско решение



Александър Яръмов победи Алекс Дубас с единодушно съдийско решение



Олексий Ширяев победи Франческо Лези с единодушно съдийско решение



