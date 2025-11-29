Очаквайте на живо: Основната бойна карта на MAX FIGHT 63

Тази вечер в 19:30 часа започва основната бойна карта на събитието MAX FIGHT 63.
Бойната организация е подготвила 12 битки в 4 различни стила. Галата в зала "Левски София" в столицата ще бъде оглавена от две битки за титли. В дивизията до 77 килограма в стил К-1 Мартин Копривленски ще се изправи срещу испанеца Виктор Монфорт.
След него на ринга ще се качи и друг българин, който ще премери сили с испанец в спор за титла. Мартин Петков ще се сблъска с Армандо Росарио в дуел за пояса до 70 килограма в стил муай тай с ММА ръкавици. Ето кои са останалите битки:
Бокс 4 рунда - Димо Тониев - Александър Ковальов
Бокс 4 рунда - Ясен Радев - Михаил Волкановски
ММА 3 рунда - Емил Незиров - Светослав Иванов
К-1 с ММА ръкавици 3 рунда - Даниел Гецов - Дима Власюк
Бокс 4 рунда - Георги Танчев - Андрей Санджук
Бокс 4 рунда - Тихомир Батинков - Ангел Русев
Бокс 6 рунда - Николай Дишков - Богдан Стоилов
ММА 3 рунда - Живко Стоименов - Максим Сорока
Бокс 4 рунда - Кристиян Димитров - Станислав Кунов
К-1 с ММА ръкавици - Мирослав Милков - Веселин Пейчев
Подгряващи двубои:
Александър Петров победи Валентин Миленов с единодушно съдийско решение
Александър Яръмов победи Алекс Дубас с единодушно съдийско решение
Олексий Ширяев победи Франческо Лези с единодушно съдийско решение