Пейчев взе реванша срещу Спартанеца

Веселин Пейчев спечели реванша с Мирослав Милков, който се проведе по правилата на К-1 с ММА ръкавици. Възпитаникът на пернишкия "Боец" и братята Румен и Росен Димитрови надделя с нокаут във втория рунд.

Още в началото на битката Спартанеца пласира мощно ляво кроше, което прати Пейчев на земята. Боецът от Перник се изправи и продължи битката, а след отброяването дори пое иницативата и разклати Милков. Бившият ръгбист "върна услугата" с нокдауна още в същия рунд, като пласира силен ъперкът в корема на Милков. Софиянецът падна на пода, но се изправи преди края на отброяването и оцеля до края на рунда.

Във втория рунд Пейчев бе по-активен и показа по-добра техника и скорост в боксовите размени. Той притисна съперника си към единия от ъглите и записа нокдаун. 10 секунди преди края записа втори нокдаун и Милков отказа да продължи срещата.

Припомняме, че в първата среща помежду им Спартанеца надделя с ТКО. Тогава битката се проведе по правилата на ММА.