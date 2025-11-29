Емил Незиров се завърна в ММА с гръмка победа

Емил Незиров нокаутира Светослав Иванов в първия рунд на първата ММА битка от събитието MAX FIGHT 63 в София.

Срещата започна с много разучаване от страна на двамата ММА бойци. Те предпочитаха боксови размени в първата половина на рунда и рядко използваха ритници. Иванов зае центъра на ринга и отвори аркада над дясното око на Незиров. Секунди след това обаче пласира страхотна комбинация с финт за събаряне, ъперкът с дясната ръка и две крошета. След тези попадения Иванов падна на земята, а Незиров се нахвърли върху него и това доведе до намесата на рефера.

Това бе първи успех за Незиров след над три години пауза от състезателна дейност в професионалния ММА.