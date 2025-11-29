Тониев с втора поредна победа на MAX FIGHT

Димо Тониев откри основната бойна карта на МАX FIGHT 63 с победа за България. Спортистът от Лом победи Александър Ковальов (Молдова) с единодушно съдийско решение.

Тониев откри битката с много прави удари и уперкъти с предната ръка. 19-годишният талант намери правилната дистанция за себе си и пласира силно ляво кроше, което накара главата на Ковальов да отскочи назад.

Боксьорът на "Академия Антон Петров" започна да пласира и мощни десни прави и крошета. Минута след началото на втория рунд Тониев вече бе предприел стратегия да скъси дистанцията и да атакува тялото и главата на съперника му с крошета и ъперкъти. Многократният шампион на България търсеше нокаутиращ удар.

Пресата на Тониев се усили в третия рунд, но нокдаунът така и не дойде. Въпреки това, българинът запази преднината си и остана в контрол до края на битката. Победата е втора поредна за Тониев на ринга на MAX FIGHT.