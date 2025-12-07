Популярни
Пьотр Ян окървави и победи Мераб Двалишвили

  • 7 дек 2025 | 08:34
  • 674
  • 1


Пьотр Ян отново е шампион в категория петел, след като си върна титлата за втори път след победата си на UFC 323.

След близо тригодишно чакане за реванш срещу Мераб Двалишвили, руснакът изнесе истински майсторски клас и си върна шампионския пояс при 61-килограмовите с доминантно представяне в главния двубой на UFC 323.

От самото начало на битката Ян демонстрира стоманена решителност, наказвайки Двалишвили с опустошителен арсенал от удари, включващ зловещ водещ прав и брутални попадения в тялото, които нанесоха огромни щети. В края на петия рунд лицето на Двалишвили беше обезобразено от аркади, синини и кръв, а Ян вече вдигаше ръце в знак на победа.

Съдиите край клетката отсъдиха двубоя с резултат 49-46, 49-46 и 48-47 в полза на Ян, който стана за втори път шампион на UFC в категория петел и сложи край на царуването на Двалишвили.

„Много съм щастлив да стоя тук с шампионския пояс“, заяви Ян след победата си. „Благодаря много на всички фенове. Много, много съм щастлив. Работих толкова усилено. Подготвях се толкова здраво за този момент. Това е моят живот.“

„Искам да отдам дължимото на неговия отбор. Това е невероятно корав и силен тим. Благодаря ти много, Дейна [Уайт]. UFC промени живота ми.“

Двалишвили се осмели да преследва величието, опитвайки се да направи четвърта защита на титлата в рамките на една календарна година – постижение, което никога не е било постигано – но Ян просто го надигра през цялата 25-минутна война.

„Опитах се да направя атрактивен мач, но днес загубих“, каза Двалишвили. „Той беше по-добрият. Поздравления за него, но искам реванш, искам да го направим отново.“

„Винаги ми е трудно да вляза в категория до 61 килограма... беше трудно, но не търся извинения. Опитвам се да предложа на всички добра битка. Аз съм добър служител на компанията. Щастлив съм. Опитваме се да забавляваме хората. Днес той беше по-добрият боец.“

Грузинецът бе в серия от 14 поредни успеха преди поражението от Ян.

Ето как се развиха останалите битки:

Джошуа Ван победи Алешандре Пантожа с ТКО, Рунд 1 (контузия)


Ужасяваща контузия отне титлата на Алешандре Пантожа

Тацуро Тайра победи Брандън Морено с ТКО, Рунд 2

Пейтъл Талбот победи Хенри Сехудо с единодушно съдийско решение

Ян Благович - Богдан Гусков - равенство

